Mulher perde a vida em trágico acidente na RS-020, em São Francisco de Paula

Na tarde desta segunda-feira (30), um grave acidente de trânsito na RS-020, em São Francisco de Paula, por volta das 16h30min, resultou na morte de uma mulher. A colisão ocorreu próximo à localidade Rincão dos Kroeff, dois automóveis.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a ocorrência envolveu um Chevrolet Classic, conduzido pela vítima, e um Toyota Corolla.

O CRBM informou que não houve bloqueios no trânsito. Ainda de acordo com o Comando Rodoviário, os demais ocupantes dos veículos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de São Francisco de Paula.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em épocas de maior movimentação, como o período de final de ano.

Informações extraoficias dão conta de que a vítima se trata de Luana Rech, moradora do bairro Jardim, em Gramado. No veículo, estavam, ainda, seu marido, Edilberto Drum, e um filho pequeno do casal.