360 Graus | Gilberto Cezar: “Ações que possam fazer a diferença no presente”!

O que foi dito na posse dos eleitos e como deve ficar a Câmara de Vereadores de Canela

A fotografia mudou, radicalmente. Aquela captura emblemática do momento em que os eleitos tomam posse, que em geral se eterniza em uma parede, mostra a ruptura de ideias e nomes que as urnas impuseram e se tornou realidade após o juramento e a posse do último dia 01.

A frase que abre esta coluna é do prefeito Gilberto Cezar, quando disse que sabe que precisa dar uma resposta imediata à diversas demandas emergenciais, sem perder o foco no plano de governo que tem como prioridades a saúde e a modernização da Prefeitura.

“Teremos muitas adversidades neste início”, disse Gilberto, que utilizou diversas vezes a palavra “união.

Já Gilberto Tegner, o Tolão, foi mais econômico em seu discurso, mas deu o recado em três frases:

Acabou o recreio, agora temos que trabalhar!

Não temos o direito de nos acastelarmos em nossos mandatos.

Este governo será o governo do sim!

Governo terá maioria na Câmara

Já se falava antes e foi confirmado na sessão de posse. O PSD de Jone Wulff está com o governo. A certeza veio na votação que elegeu a chapa 1, de Felipe Caputo, para a Mesa Diretora da Câmara.

Jone votou com o bloco governista e seu partido estará na Administração. Há uma ideia de que o PSD possa assumir uma futura secretaria de Esportes, se for criada.

A surpresa (pero no mucho), foi o voto de Leandro Gralha, também no bloco governista, indo contra seus companheiros de MDB. Ele está chateado com seu partido e não faz a menor questão de esconder.

Assim, com três vereadores do PSDB, dois do PDT e um do PSD, Gilberto terá a maioria simples para aprovação de projetos menos complexos. A presença de Caputo na presidência também indica que deverá haver agilidade em colocar em votação temas mais urgentes.

E a oposição?

Bom, ela existe. Constantino disse, na sua última entrevista, que o seu MDB será oposição. Nas cadeiras da Câmara serão quatro nomes: Cabo Antônio, Nene Abreu, Roberto Gulke e Joãozinho Silveira.

Maioria simples, mesmo com bronca do Gralha

Projetos mais complexos, como as leis complementares, a que cria secretarias, por exemplo, devem ser aprovadas com maioria absoluta, ou seja, dois terços dos votos. Em Canela, que são 11 vereadores, são necessários, portanto, oito votos.

Desta forma, fica evidente que em alguns momentos o Governo terá que negociar com a oposição para aprovar temas mais sensíveis.

Mas, com esta ampla maioria na Câmara, o que deve se refletir também nas comissões, as coisas devem andar bem e rápidas para o Governo.

2025 iniciou, o novo Governo está aí. Se a população quis a mudança de fotografia, é hora de apoiarmos e tentarmos todos fazer uma cidade melhor. Acredito que neste início de governo, será este o espírito da política local.