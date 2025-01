Polícia Civil da região se destaca em número de prisões no último trimestre

Delegacia de Canela está entre as 5 melhores no interior do estado em número de prisões

A 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPR), com sede em Gramado, mostrou expressivo desempenho no combate à criminalidade nos últimos três meses de 2024. Com atuação em 11 cidades — Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Picada Café, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante e Riozinho —, a regional administra 13 órgãos policiais, incluindo delegacias e postos especializados.

Até 31 de dezembro, a 2ª DPR figurou entre as primeiras posições entre as 29 regionais do interior, totalizando 111 prisões. O Delegado Regional Gustavo Celiberto Barcellos atribuiu os resultados ao trabalho dedicado dos delegados e agentes, apoiados pela logística e inteligência policial da delegacia regional. Ele destacou a qualidade das investigações conduzidas pelas equipes, que produzem provas robustas e qualificadas, garantindo maior segurança à sociedade.

Delegacia de Canela entre as melhores em número de prisões no interior

A Delegacia de Polícia de Canela também foi destaque, posicionando-se entre as cinco primeiras no número de prisões realizadas no interior do estado. O desempenho evidencia o trabalho contínuo e qualificado de repressão desenvolvido pela unidade local.

Metodologia e Integração

Segundo o Delegado Gustavo, os números incluem apenas prisões efetivas — indivíduos recolhidos ao sistema prisional ou que pagaram fiança. Abordagens, encaminhamentos e registros de termos circunstanciados, que poderiam ampliar significativamente os índices, não foram contabilizados.

O delegado ainda enfatizou que os resultados refletem a integração com outras instituições de segurança pública, além do comprometimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, que têm analisado e deferido medidas judiciais com agilidade e eficiência.

O suporte contínuo da Chefia de Polícia e da Direção do Departamento de Polícia do Interior também foi apontado como essencial para as ações desenvolvidas pela 2ª DPR.