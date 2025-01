Pão de Judá | Temos um Guia

No livro de Atos, sempre que Paulo foi sensível ao Espírito Santo e se deixou guiar por Ele, seu ministério teve sucesso; porém, quando foi fraco e não seguiu o Espírito, tudo foi um fracasso. Todos nós temos que cuidar um aspecto, nós não podemos idolatrar e venerar homens. Se não seguirmos os conselhos do Espírito de Deus, teremos muitas derrotas.

Por duas vezes o Espírito veio a Paulo e disse: “não irás a Jerusalém” (Atos 21:10-16), mas ele não deu ouvidos, porque queria ir a Jerusalém. Quando Deus nos mostra para não procurarmos uma coisa ou pessoa, não podemos procurar. Quando nos mostra para não irmos a algum lugar, não podemos ir. Temos que ver se o que estamos fazendo está sendo guiado pelo Espírito ou pela nossa vontade pessoal. No Reino de Deus, temos que seguir o Espírito Santo.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Avivamento

Bendito Senhor Jesus, venho a Ti mais uma vez, porque cada lição que Tu me ensinas, convence-me de modo mais profundo de quão pouco eu oro corretamente. A cada lição, Tu também me enches de inspiração e esperança de que vais ensinar-me a orar como convém. Oh, meu Senhor Jesus! Olho para Ti com coragem, pois És o Grande intercessor, que orou e ouve a oração, para que somente o Pai seja glorificado, ensina-me também a viver e orar para a glória de Deus. Jesus Cristo, com este objetivo me rendo a Ti novamente.

Quero ser nada, entrego meu eu, pois já estou crucificado Contigo. Pelo Espírito, as obras da carne estão mortificadas. Tua vida e Teu amor de Pai tomam posse de mim. Um novo anseio começa a encher minha alma para que todo dia, em toda oração, a glória seja toda do Pai.

Oh meu Senhor Jesus Cristo, ensina-me a orar. E Tu, oh Deus da glória, o Pai da Glória, aceite o meu desejo de ser um filho que viu a Tua glória, que é a única coisa pela qual vale a pena viver. Oh Senhor, revela-me a Tua glória, que ela me envolva, que ela encha o meu coração, que eu permaneça nela como ela foi revelada em Cristo. Cumpras em mim, toda a Tua vontade, para glorificar sempre o meu Pai em vida terrena.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1