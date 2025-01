XI Gramado in Concert homenageia professor de Violino Paulo Bosisio

De 01 a 08 de fevereiro de 2025, festival terá programação de música erudita gratuita e oficinas para alunos

A décima primeira edição do festival internacional de música Gramado in Concert se aproxima. Entre os dias 01 e 08 de fevereiro, o evento contará com aulas práticas voltadas para alunos e uma programação de atrações aberta ao público. Um dos homenageados pelo festival nesta edição será o professor de violino Paulo Gustavo Bosisio.

A homenagem será feita pela Academia Gramandense de Letras e Artes (AGLA), que concederá ao professor o Troféu Aplausos, pelos seus 10 anos de participação no Gramado In Concert. O troféu que será recebido por Paulo é de criação da artista Débora Irion.

Paulo Bosisio é hoje um dos mais destacados nomes no cenário musical brasileiro, como violinista concertista, camerista e pedagogo. Nascido em 1950 no Rio de Janeiro, estudou com Yolanda Peixoto e posteriormente na Europa com Berta Volmer e Max Rostal, como bolsista do Governo Alemão.

Regeu inúmeras orquestras de câmara, entre elas a “Camerata de Curitiba”, gravando com a mesma o seu primeiro disco de música brasileira contemporânea. É professor da Universidade do Rio de Janeiro (UniRio), e professor convidado em diversos seminários de música por todo o país.

Ainda, é fundador do Quarteto Bosisio, com o qual possui um extenso currículo e membro vitalício da Academia Brasileira de Música desde 2007. Atualmente, ocupa a cadeira vitalícia de n. 8 da Academia Brasileira de Música.

Sobre o evento – O Gramado in Concert é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita. Em sua décima primeira edição, acontecerá entre os dias 01 a 08 de fevereiro de 2025.

As atividades do evento acontecerão no Expogramado e na Rua Coberta, com atrações abertas ao público. A programação completa de horários, locais e atrações será divulgada em breve. Dúvidas sobre o evento podem ser sanadas pelo e-mail gramadoinconcert2025@gmail.com.

