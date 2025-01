Grupo Iter é patrocinador da 8ª Volta Ecociclística do Parque Estadual do Tainhas

O evento acontece neste domingo, 19 de janeiro, entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

O Grupo Iter, que administra o Consórcio Novo Caracol e Tainhas, é o patrocinador da 8ª Volta Ecociclística do Parque Estadual do Tainhas. O evento, organizado pelo atrativo dos Campos de Cima da Serra e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) acontece neste domingo, 19 de janeiro.

Unindo esporte, turismo ecológico e conscientização ambiental, a Volta é realizada entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul e espera receber aproximadamente 300 ciclistas, que irão percorrer um trajeto de 23 quilômetros incluindo os tradicionais circuitos Passo do “S” e Passo da Ilha e uma travessia pelo rio.

“Este ano o Parque Estadual do Tainhas comemora 50 anos e temos muito orgulho em fazer parte dessa história. A Volta Ecociclística é uma grande oportunidade para celebrar a data, promovendo a preservação das áreas naturais, incentivando a prática do ciclismo e reforçando a importância do turismo ecológico, tudo em harmonia com a beleza única deste tesouro da Serra Gaúcha”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol e Tainhas.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas até o dia de sua realização através do site www.even3.com.br/8voltaecociclistica/. A concentração e credenciamento acontecem das 7h às 9h na Fazenda da SEMA, com largada prevista também para às 9h.

Grupo desenvolve ações no Parque Estadual do Tainhas

Além de estar preparando novidades no Parque do Caracol, em Canela, o Grupo Iter também está empenhado no desenvolvimento de ações no Parque Estadual do Tainhas.

No início deste ano, a empresa fez um investimento na revitalização de um trecho da travessia do Rio Tainhas na estrada do Passo da Ilha, onde havia uma erosão que prejudicava a logística dos passeios que são realizados na região dos Campos de Cima da Serra. A obra tem previsão de conclusão no final de janeiro. Outro investimento do Grupo Iter neste início de 2025 é a colocação de balizas sinalizadoras no rio para melhorar a segurança de quem passa pela região.

Desde que assumiu o atrativo, em dezembro de 2022, a holding também instalou uma nova rede de internet, possibilitando que pesquisadores vinculados à SEMA tenham uma melhor comunicação e desenvolvimento das pesquisas de fauna e flora do lugar.

8ª Volta Ciclística do Parque Estadual do Tainhas

Quando: 19 de janeiro (domingo)

Saída: Fazenda da SEMA (Passo do S)

Mais informações: petainhas@sema.rs.gov.br, (54) 98432.6605 ou (54) 98439.2806

