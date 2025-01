Audiência de Custódia mantém prisão preventiva de Pablo Pereira

O blogueiro Pablo Pereira, 43 anos, foi preso preventivamente por descumprimento de ordem judicial e disseminação de fake news sobre um suposto “esquema de venda de crianças” em Canela. Além disso, Pablo realizou novas lives, mencionando a proibição judicial e declarando que “não se calaria”, sugerindo envolvimento de “pessoas grandes” nas alegações feitas por ele.

Ele foi preso na manhã desta quinta (16), sendo conduzido ao sistema prisional. No final da tarde da quinta, às 17h, foi realizada audiência de custódia, presidida pelo Juiz da 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela, Vancarlo Anacleto.

A defesa informou que não há qualquer publicação ativa nas redes sociais do blogueiro, sendo cumprida a ordem liminar, integralmente, inclusive com a exclusão daquela que fundamentou o pedido do MP, o que demonstra que, ao menos, duas publicações foram retiradas do ar entre a quarta e a quinta (16).

Na audiência, Pablo foi cientificado de seu direito ao silêncio, mas optou por falar. Disse desconhecer os motivos pelos quais foi preso e apresentou compromisso de não praticar atos como os objetos da investigação, deixando de atuar no “jornalismo investigativo” a partir de agora.

O magistrado manteve a prisão preventiva, deferindo prazo de 24 horas para a defesa fazer a comprovação da retirada das postagens. O advogado de Pablo requereu a concessão de liberdade provisória, sendo que apresentará o pedido por escrito. Após a audiência, o blogueiro retornou ao presídio de Canela, onde está sendo mantido em cela privativa, sem contato com os demais detentos.