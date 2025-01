Lagoa Vermelha recebe comitiva de São Francisco de Paula para conhecer estrutura da cancha coberta

O objetivo da visita foi obter informações detalhadas sobre o projeto que viabilizou a construção do espaço

Nessa quarta-feira (15), Lagoa Vermelha recebeu uma importante visita técnica de representantes do município de São Francisco de Paula, que vieram conhecer de perto a estrutura da cancha coberta no parque Ítalo Nunes Mondadori. O objetivo da visita foi obter informações detalhadas sobre o projeto que viabilizou a construção do espaço, bem como compreender as etapas de captação de recursos junto ao Governo do Estado e os aspectos técnicos que podem ser replicados em São Francisco de Paula.

A comitiva visitante foi composta pelo secretário de Agricultura, Alexandre Bossle, e pelos representantes Guilherme Marques Bossle, Gabriel Lopes e Edson Machado. Eles foram recepcionados pelo prefeito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, e pelo vice-prefeito, Alessandro Muliterno, além de outras lideranças municipais: a procuradora jurídica, Fernanda Luneli; a secretária municipal de Planejamento, Maiara Zaparoli; os engenheiros civis, Jonathan Marini e Luiz Andrighe; a agente administrativo, Sanni Pedrotti; e o ex-secretário de Administração, Idenir Degerone.

Durante a visita, foi realizada uma reunião no gabinete do prefeito, onde foram apresentados detalhes sobre o processo de elaboração do projeto, desde a concepção até a conquista dos recursos necessários. Os representantes de São Francisco de Paula tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas técnicas e administrativas diretamente com os responsáveis pelo planejamento e execução da obra.

Após a reunião, a comitiva realizou uma visita in loco à cancha coberta, onde puderam observar os detalhes estruturais e funcionais do espaço. A experiência proporcionou uma visão clara de como o projeto foi executado, servindo de inspiração para a implantação de uma estrutura semelhante em São Francisco de Paula.

O prefeito Eloir Morona destacou a importância da troca de experiências entre os municípios: “Ficamos felizes em compartilhar nosso conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de outras cidades. Acreditamos que iniciativas como esta fortalecem a colaboração regional e promovem melhorias significativas para toda a população”.

O vice-prefeito Alessandro Muliterno destacou a presença da comitiva e a relevância da visita: “Receber a comitiva de São Francisco de Paula é uma oportunidade de estreitar laços e compartilhar experiências que possam beneficiar ambos os municípios. Ficamos especialmente honrados com a presença de Guilherme Marques, que é uma referência nas provas campeiras de torneio de laço. Sua visita para conhecer a nova estrutura da cancha coberta reflete a importância desse espaço para o fortalecimento das tradições e da cultura local”, destacou.

