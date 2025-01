A Prefeitura de Canela informa que haverá bloqueio parcial na RS-235, no trecho do pórtico de entrada da cidade (sentido Gramado/Canela), nesta segunda-feira, dia 20, a partir das 20 horas. Serão cerca de duas horas de trabalho, em virtude da desmontagem da decoração do Sonho de Natal no pórtico.