São Chico Beatle Festival reúne 20 mil pessoas e São Francisco de Paula pode se tornar a capital dos Beatles no Brasil

A cidade deve ganhar um Museu dedicado à banda e o prefeito já anunciou que lutará pelo título de cidade mais beatlemaníaca do país

Com recorde de público em sua sétima edição, o São Chico Beatle Festival reafirmou sua posição como um dos maiores eventos do Brasil em homenagem aos Beatles. No último final de semana, o Festival reuniu 20 mil pessoas em São Francisco de Paula, à beira do Lago São Bernardo, uma das paisagens mais deslumbrantes da Serra Gaúcha.

Foram três dias de shows gratuitos, somando 26 horas de música e a participação de 18 bandas, em uma programação que revigorou a memória e o legado dos Beatles. Entre os destaques, a apresentação da lendária The Quarrymen, banda que deu origem aos Beatles e contou com a participação de um membro original que tocou ao lado de John Lennon e Paul McCartney, foi um dos momentos mais emocionantes. O festival também recebeu Clark Gilmour, músico residente do icônico Cavern Club de Liverpool, e teve um espetáculo de Matheus Leal, com um tributo inesquecível a Freddie Mercury.

Tributo a Freddy Mercury, projeto do músico Matheus Leal, foi um dos momentos mais emocionantes do Festival. Foto: Evandro Leal

Durante o encerramento, o prefeito Thiago Teixeira anunciou a data da próxima edição, marcada para os dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2026, e revelou um plano ambicioso: “Trabalharemos para tornar São Francisco de Paula a capital dos Beatles no Brasil.” Segundo o prefeito, o evento, já considerado um dos mais relevantes do país, deve ampliar ainda mais seu alcance nos próximos anos.

Uma das maiores surpresas da edição foi o anúncio de que o Museu dos Beatles está de mudança para São Francisco de Paula. A novidade foi revelada em primeira mão no palco do festival pelo proprietário do museu, Andre Luis Trierveiler, que atualmente está sediado em Gramado. A mudança reforça o protagonismo de São Chico na cena cultural e abre caminho para consolidar a cidade como o principal destino beatlemaníaco do Brasil.

O São Chico Beatle Festival é promovido pela Prefeitura de São Francisco de Paula com o patrocínio do Sicredi.