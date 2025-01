Câmara recebe o 27º Festival Internacional de Quilt e Patchwork

A Câmara Municipal de Gramado será palco do Festival Internacional de Quilt e Patchwork, promovido pela QuiltBrasil. O evento terá caráter itinerante, sendo realizado em diversos locais: na Câmara de Vereadores de Gramado, no Centro Municipal de Cultura Arno Michelsen, no Coreto da Praça Major Nicoletti e no Expogramado. Esta será a 27ª edição do Festival QuiltBrasil, que acontecerá de 9 a 12 de abril.

O festival tem como missão valorizar, enaltecer e divulgar a arte do Quilt, uma técnica de costura que consiste em unir camadas de tecido para criar acolchoados. Também destaca o Patchwork, outra técnica que envolve a união de pedaços de tecido para compor designs únicos, amplamente utilizada na confecção de colchas, mantas, almofadas, roupas e acessórios.

Além disso, o evento promove a interação entre artistas, artesãos, distribuidores, fabricantes, apreciadores da arte e o público em geral. “Convidamos toda a comunidade a visitar a Câmara e conhecer mais sobre essas técnicas fantásticas que são o Quilt e o Patchwork. Pelos corredores da Casa do Povo, vocês poderão explorar a história e os conceitos dessas artes que estão presentes no nosso dia a dia. Não percam!”, convida o presidente da Câmara, Ike Koetz.

“Gramado será palco do Festival Internacional de Quilt e Patchwork. O evento contará com uma programação diversificada em diversos pontos da cidade. Na ExpoGramado, acontecerão a Feira de Equipamentos e Produtos, além de cursos e exposições de quilts. O Centro Municipal de Cultura será o cenário para duas mostras e oficinas. Além disso, o público poderá prestigiar exposições na Câmara de Vereadores e no Quiosque da Praça Central. Um evento imperdível para os apaixonados por arte, criatividade e cultura!”, convida a organizadora do evento, Carmen Netto.