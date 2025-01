Vereadora Graziela Hoffmann apresenta demandas da Vila Suzana ao Poder Executivo

Na segunda-feira, 20, a vereadora Graziela Hoffmann visitou o bairro Vila Suzana, juntamente com a representante do bairro, Dona Fátima. Posteriormente a esta ação, Grazi levou ao Executivo Municipal importantes demandas da comunidade do bairro.

Graziela foi recebida pelo vice-prefeito Gilberto Tegner, o “Tolão”, que se comprometeu a encaminhar as solicitações às secretarias responsáveis, como Obras e Meio Ambiente.

Entre as necessidades apresentadas estão melhorias em infraestrutura e atenção ao meio ambiente, reivindicações feitas diretamente pelos moradores e que, segundo Grazi, precisam ser atendidas com urgência: “Demos um passo importante hoje ao garantir que essas demandas cheguem ao Executivo. Estamos confiantes no comprometimento do vice-prefeito em dar encaminhamento a essas questões, para que a Vila Suzana receba as melhorias que merece”, afirmou a vereadora.

Graziela reforçou seu compromisso de trabalhar em todos os cantos da cidade, sempre ouvindo a comunidade e buscando soluções em conjunto com o Executivo: “Nosso objetivo é garantir que Canela receba o cuidado necessário, fortalecendo a qualidade de vida da população e promovendo ações efetivas em cada região da cidade,” concluiu.