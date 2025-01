Bombeiros de Canela atendem incêndio em residência no bairro Eugênio Ferreira

Na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 11h45min, o Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado para combater um incêndio na Rua Basílio Travi, no bairro Eugênio Ferreira. Ao chegar no local, constataram que as chamas já haviam sido controladas por populares.

O fogo teve início no motor de uma geladeira, consumindo completamente o eletrodoméstico e outros utensílios próximos. As chamas também atingiram parte das paredes e o forro da residência.

No imóvel, morava apenas uma idosa, que não estava presente no momento em que o incêndio começou. Após realizarem a vistoria na casa e assegurarem que não havia risco de novos focos de incêndio, os bombeiros liberaram o local.

Ninguém ficou ferido.