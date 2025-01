Jovem Aprendiz: SENAC Gramado está com inscrições abertas para o programa

Em março, uma nova turma dará início à sua jornada no Programa Jovem Aprendiz do Senac Gramado, uma iniciativa que alia capacitação teórica e prática para facilitar o ingresso no mercado de trabalho.

As aulas começam no dia 11 de março, das 13h30 às 17h30, e serão realizadas semanalmente. Durante os encontros, os participantes desenvolverão habilidades pessoais e profissionais que impulsionarão seu crescimento nas áreas em que atuam.

O programa é uma oportunidade transformadora para jovens entre 14 e 24 anos incompletos (sem limite de idade para pessoas com deficiência) e conta com uma parceria sólida entre o Senac e empresas locais. Além disso, o Jovem Aprendiz tem direito a benefícios trabalhistas como salário mínimo/hora, férias, 13º salário e previdência social, assegurando sua valorização no mercado.

Para ingressar no Programa, os Jovens Aprendizes devem buscar vagas diretamente nas empresas da região, ou em sites que divulgam vagas.