Terceirona de Futsal de Gramado inicia com 45 equipes e promete agitar o calendário esportivo

Folha irá transmitir, ao vivo, jogos do campeonato que acontece no Perinão

A emoção do esporte amador volta a tomar conta de Gramado com o início da Terceirona de Futsal, marcada para a próxima terça-feira, 28 de janeiro. Contando com a participação de 45 equipes, a competição já é considerada um marco no calendário esportivo local, sendo o primeiro evento do ano organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. Ao todo, mais de 40 atividades estão programadas para movimentar a cidade em 2025.

Formato e organização da competição

As equipes estão divididas em nove chaves, com cinco times em cada grupo. Durante a primeira fase, os times disputarão partidas em turno único dentro de suas respectivas chaves. Ao final desta etapa, os três primeiros colocados de cada grupo garantirão vaga para a segunda fase, juntamente com as cinco melhores equipes classificadas na quarta colocação, totalizando 32 times na próxima etapa.

A partir da segunda fase, a competição assume um formato eliminatório (mata-mata). As oitavas de final, quartas de final, semifinais e a grande decisão serão realizadas em jogo único, elevando ainda mais a emoção e a imprevisibilidade do campeonato.

Cronograma e local das partidas

Todas as partidas serão disputadas no Ginásio Perinão, um dos maiores palcos esportivos da região, sempre à noite, de segunda a sexta-feira. A competição terá início no dia 28 de janeiro e a grande final está prevista para o dia 4 de abril, prometendo dois meses e meio de intensos confrontos e muita torcida.

Expectativa e impacto esportivo

A Terceirona de Futsal não apenas abre o calendário esportivo da cidade, mas também promove a integração de atletas e torcedores de diferentes comunidades de Gramado e arredores. A competição é vista como uma oportunidade de revelação de talentos, fortalecimento das equipes locais e incentivo à prática esportiva.

Além disso, os jogos no Ginásio Perinão devem atrair grande público, consolidando o evento como uma vitrine para marcas e empresas interessadas em apoiar e se associar ao esporte amador da região. A expectativa é que a Terceirona mobilize a comunidade e seja mais uma edição memorável no cenário esportivo de Gramado.

O Portal da Folha anuncia transmissão ao vivo de pelo menos uma rodada por semana e todos os jogos a partir das quartas de final. Prepare-se para acompanhar disputas emocionantes e celebrar o futsal em sua essência!