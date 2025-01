Acidente entre caminhão dos Bombeiros e Corolla deixa cinco mortos na Rota do Sol

Colisão ocorreu na manhã de domingo (26), em Itati

Cinco pessoas morreram em um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (26), na ERS-453, a Rota do Sol, em Itati, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O acidente envolveu um caminhão do CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do RS) e um Toyota Corolla com placas de Caxias do Sul.

Segundo informações do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), o caminhão dos Bombeiros de Gramado estava a caminho de uma ocorrência da Operação Rota do Sol, descendo a serra. No quilômetro 12, o veículo capotou e colidiu frontalmente com o Corolla, que seguia no sentido contrário.

No carro, morreram a condutora Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, e dois passageiros: Miguel Klassen Tomazi, de 9 anos, e Gabriel Vitorino Frezza, 22 anos. Clara Klassen Tomazi, de 16 anos, também ocupava o veículo e foi encaminhada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, com suspeita de fraturas.

Os dois bombeiros que estavam na viatura também perderam a vida no acidente. O soldado Audrei Alves Camargo, 33 anos, atuava no Batalhão de Busca e Salvamento, e o sargento Juliano Baigorra Ribeiro, 38, era lotado no Pelotão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves.