Homem é retirado das águas do Lago Joaquina Bier sem vida

Ainda é desconhecido o motivo quer levou uma pessoa desparecer nas águas do Lago Joaquina Bier em Gramado na tarde desta segunda-feira (27). Ele foi resgatado agora a pouco pelos Bombeiros, já sem vida. Segundo populares ele teria se jogado na água com uma mochila. Algumas pessoas teriam visto ele se debater junto à mochila e despareceu em seguida, ao chegar próximo ao centro do lago. Após o chafariz ser desligado os Bombeiros conseguiram se aproximar junto a estrutura e localizaram o corpo. Um dos bombeiros ainda tentou reanimar, mas sem sucesso. Estava em óbito.

O acidente aconteceu em torno das 15h50min. A Polícia Civil identificou o homem de 29 anos, natural de Canela, como Jonnatan Davi Leidens de Andrade.

A foto e as informações são de Gerson Sorgetz/Blog do Gerson