Vereadora Graziela Hoffmann discute demandas da educação infantil com a Secretaria de Educação

Nesta semana, a vereadora Grazi reuniu-se com a Secretária de Educação, Maria Gorete, e o Subsecretário Evandro Nunes para apresentar importantes demandas relacionadas à educação infantil, levantadas por professoras do município e que chegaram até a vereadora.

O encontro foi marcado por um diálogo produtivo, reafirmando o compromisso de fortalecer e valorizar essa etapa essencial da formação educacional. A vereadora destacou a relevância de superar estigmas que ainda subestimam o valor pedagógico da educação infantil, além de reforçar a necessidade de valorização dos profissionais que atuam nesse segmento.

Os principais pontos discutidos na reunião foram:

Atendimentos Educacionais Especializados (AEE): Foi abordada a importância de reintegrar os AEE às escolas, além de promover capacitações para tornar a educação mais inclusiva e acolhedora.

Escolas de Plantão: Enfatizou-se a necessidade de repensar a adaptação das crianças que frequentam a escola de plantão durante o período de férias escolares, apoiando as professoras nesse momento e assegurando uma transição adequada, mesmo que seja curto o período em que as crianças frequentam o local.

Unificação do calendário letivo: A proposta busca organizar as rotinas escolares e respeitar os professores. A Secretária Maria Gorete comprometeu-se a implementar essa mudança no próximo ano, iniciando os diálogos com o Conselho de Educação ainda em 2025.

Educação integrada e cuidados infantis: Foi discutida a necessidade de desenvolver soluções criativas para atender à demanda de cuidados infantis, considerando as características econômicas e turísticas específicas de Canela. Sempre destacando a importância de diferenciar o que é cuidado do que é educação, reconhecendo o valor e a relevância de ambos para o desenvolvimento das crianças e o apoio às famílias.

Grazi ainda ressaltou sua satisfação com o alinhamento de visões com a Secretaria de Educação, além do apoio do prefeito Gilberto Cezar: “Saio desta reunião motivada e confiante de que, juntos, podemos construir soluções que valorizem nossos professores e garantam uma educação inclusiva, integrada e de qualidade para todas as crianças de Canela.”