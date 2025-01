Felipe Caputo prestigia a celebração de 77 anos do Hospital de Caridade de Canela

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) celebrou hoje, 28 de janeiro, seus 77 anos de história, marcando mais de sete décadas de dedicação à saúde da comunidade canelense. A comemoração contou com a presença de autoridades, funcionários e representantes da área da saúde.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, esteve presente na cerimônia, ao lado do vice-prefeito Gilberto Tegner, do secretário de Saúde Jean Spall, do subsecretário e interventor do hospital Messias Morais e da administradora do HCC Ana Maria Rodrigues.

Durante o evento, além da homenagem ao hospital, houve um reconhecimento especial à funcionária mais antiga do HCC, Aura Machado Scain, técnica de enfermagem que, aos 77 anos de idade, já dedicou 37 anos de serviçoà instituição.

A Câmara de Vereadores parabeniza o Hospital de Caridade de Canela por essa trajetória de compromisso com a saúde e agradece a todos os profissionais que fazem a diferença na vida dos canelenses.