Prefeito Nestor Tissot cobra esclarecimentos da Corsan após nova falta de água

Companhia afirma que todas as obras de duplicação do sistema de produção, tratamento e distribuição de água para Gramado e Canela ficarão prontas até o final de 2025!

Gramado e Canela seguem sofrendo com problemas de desabastecimento de água, fato este que voltou a se repetir no último final de semana. Em busca de informações e com o propósito de cobrar esclarecimentos da empresa responsável pela concessão do serviço, o prefeito Nestor Tissot convocou o superintendente regional da Corsan/Aegea, Lutero Cassol, para uma reunião na manhã de ontem (27), em seu Gabinete. Na ocasião, Lutero explicou que o desabastecimento nos últimos dias foi ocasionado por falta de energia elétrica, assim como já ocorreu em outras oportunidades. No entanto, o superintendente informou que a companhia alugou geradores que permanecerão instalados na unidade do Poço da Faca por tempo indeterminado. “A oscilação de energia é uma problemática desde novembro de 2024. Temos um sistema robusto, com cinco motores funcionando ao mesmo tempo e que requerem uma atenção especial”, relata.

Conforme Lutero Cassol todos os investimentos que estão sendo realizados pela Corsan/Aegea em Gramado e Canela devem solucionar o abastecimento de água em um curto prazo. Lutero lembra que as obras de interligação do primeiro trecho da adutora entre Canela e a rótula do Parque do Caracol devem ser finalizadas até o final deste mês, ampliando em 30 litros por segundo o abastecimento de Gramado. Outra intervenção que deve ser concluída ainda no 1º semestre deste ano é a duplicação do sistema de bombeamento de água bruta, na unidade do Poço da Faca, que passará de 300 litros por segundo para 600 litros por segundo, cujas obras estão com cerca de 80% dos trabalhos finalizados.

DUPLICAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO

O superintendente institucional da Corsan/Aegea destaca que a duplicação da estação de tratamento no município de Canela – que atende as duas cidades – tem previsão de término para o próximo mês de julho. Além disso, o novo reservatório que será construído no complexo do Expogramado também deve ser finalizado ainda neste ano. “Todas as obras de duplicação do sistema de produção, tratamento e distribuição de água para Gramado e Canela ficarão prontas até o final de 2025. A responsabilidade é nossa e temos que recuperar o tempo perdido”, avalia Lutero, lembrando que a adutora entre o Expogramado e a Linha Carazal já está concluída, aguardando somente a interligação com a adutora Canela/Gramado para colocar a mesma em funcionamento. “A reservação para atender toda demanda da duplicação já está adequada e em funcionamento”, frisa Lutero.

NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Na reunião, o prefeito Nestor Tissot e o superintendente regional Lutero Cassol também trataram sobre a área para instalação de uma nova ETE – Estação de Tratamento de Esgoto para atender as localidades Várzea Grande e Vila do Sol. Conforme a Corsan/Aegea, esta será a próxima bacia de Gramado contemplada com coleta e tratamento de esgoto. “Vamos seguir cobrando diariamente! Entendo que a comunidade não suporta mais a falta de água, mas as obras estão evoluindo e agora enxergamos uma solução próxima”, avalia o prefeito Nestor Tissot.