Vereador Joãozinho Silveira discute demandas de Canela com Deputado Luciano Silveira

Nesta segunda-feira, dia 27, o Deputado Estadual Luciano Silveira esteve em encontro com o vereador de Canela, Joãozinho Silveira, para tratar de importantes pautas relacionadas ao município.

Durante o encontro, destacou-se a possibilidade de destinação de recursos para entidades tradicionalistas e campeiras da cidade, valorizando a cultura e as tradições locais. Luciano reforçou o compromisso do mandato com Canela. “Nosso gabinete está à disposição para buscar soluções para o município. Conversamos sobre demandas junto ao Governo do Estado e também sobre viabilizar emendas para apoiar as entidades da cidade. Tenho certeza de que essa parceria com o vereador Joãozinho pode render bons frutos para a comunidade”, afirmou o parlamentar.

Joãozinho Silveira destacou a importância do diálogo com o deputado e do fortalecimento de ações conjuntas. A reunião marca mais um passo no trabalho pela valorização das tradições e pelo desenvolvimento de Canela.