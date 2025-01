APAE de Canela inicia melhorias no espaço próprio

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Canela, na última terça-feira, 21/01, firmou Termo de Compromisso com a empresa que deu início às melhorias do espaço destinado aos atendimentos e realização de processos que auxiliam no desenvolvimento de aptidões e habilidades dos assistidos pela entidade.

O evento contou com a presença do Prefeito Gilberto da Conceição Cezar, da Secretária de Educação, Esporte e Lazer Sra. Maria Gorete Rodrigues da Silva e do Secretário de Governo Evandro Cardoso, além de representantes do Rotary Club de Canela, Maçonaria, Diretoria da Apae e da sociedade.

O repasse financeiro no valor de R$500.000,00 foi oficializado no ano de 2024, com a indicação de emenda parlamentar do Deputado Federal Lucas Redecker, tendo sido entregue na época ao Presidente da Apae Luciano Perottoni e ao Tesoureiro Attilio Stopassola pelas mãos do agora Prefeito Gilberto da Conceição Cezar, Secretária de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação Carmen Seibt e Vereador Felipe Caputo.

O Presidente da Apae, Luciano Perottoni, destacou o grande passo que está sendo dado para garantir um atendimento mais qualificado aos portadores de Deficiência Intelectual e Múltipla do Município. “Precisamos de estruturas adequadas para honrar o compromisso que temos com a nossa comunidade, garantindo um trabalho de excelência e um olhar mais humanizado para os nossos assistidos, crianças, adolescentes e adultos, merecedores de cada vez mais qualidade de vida e inclusão social.”