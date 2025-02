Fabiano Faes deixa a PGM. Anne Grahl Müller assume

Confira a coluna 360 Graus desta semana

Primeiro a informação: Fabiano Faes deixa a Procuradoria Geral do Município de Canela. Ele enfrenta um problema de saúde e preferiu se afastar para tratamento, recuperação e pretende voltar, mais a frente, revigorado. Anne Grahl Müller, que era a procuradora adjunta, assume a chefia do órgão.

Trata-se de uma perda considerável para o Governo Gilberto Cezar, em menos de um mês da nova gestão.

Salve, Binho!!!

Agora a Opinião: o Binho, não o doutor Fabiano, é um dos caras mais éticos e competentes que conheci na gestão pública. O tipo do cara que a gente gosta de ter do lado, nem que seja para uma cerveja e um violão.

Ele é o tipo de cara que a gente recorre para uma opinião técnica, sem medo de publicar, pois sabe que dali só vem coisa boa.

É um dos caras mais educados que conheço e sempre disposto a ajudar.

Enfim, o Binho é o cara e por isso não vou fazer uma análise política de seu afastamento. Ele merece nosso carinho e entendimento do momento e de sua decisão.

Salve, Binho! Eu e a equipe da Folha estaremos aqui torcendo por seu pronto restabelecimento.

Diário de bordo: 58º dia de janeiro. Sem maiores novidades

Fechamos esta edição virtual, de 30 de janeiro de 2025, ou seja, findando o primeiro mês do ano, sem maiores novidades, principalmente ao que diz respeito ao setor público de Canela.

No top 5 das notícias mais procuradas pelos leitores do Portal da Folha estão a prisão e a soltura do blogueiro, a tentativa de homicídio com fuga e prisão na João Pessoa, o afogado de Gramado, os procurados pelo assalto à uma madeireira e a constante falta d’água na região.

E foi isso, no restante de janeiro, cumprimos tabela, quase como se estivéssemos em uma pré-temporada preguiçosa.

A Câmara de Vereadores inicia seus trabalhos na próxima semana, também não deve haver grandes surpresas. Nenhuma pauta polêmica no horizonte.

Resolver o problema da Corsan parece ser mesmo o grande desafio deste começo dos novos governos em Canela e Gramado. O serviço piorou significativamente desde a privatização.

De resto, os desafios seguem os mesmo de 2024: equilibrar as finanças e melhorar o HCC; ampliar o atendimento de saúde, incluindo exames laboratoriais e consultas; resolver a coleta de lixo; e desenvolver os eventos.

Em todas estas áreas listadas acima, o título da coluna resume o mês de janeiro.

E a Páscoa?

Restam, no momento que eu escrevo esta coluna, 80 dias até o feriadão de Páscoa. A única coisa que vi referente à Pascoa em Canela foi um card nas redes sociais.

E o Esporte?

Lá na página 3, o Cabelo fala sobre a lentidão da formação da equipe do DMEL em Canela. Fecharemos o mês de janeiro sem a nomeação do diretor do departamento, tudo indica que será Marcelo Drehmer, mas ainda sem a nomeação.

Não foi passada nem uma vassoura no Ginásio Carlinhos da Vila e não sabemos como serão aplicados os R$ 9 milhões destinados ao novo espaço para as competições.

O fato do início da temporada esportiva em Gramado ouriçou os esportistas canelenses, que cobram um calendário e o início dos campeonatos.

É de arrepiar o pelo!

Parabéns, família Trein

E para encerrar o assunto de esporte, fica um grande “aí que me refiro” para a família Trein, Erico Trein, sua filha Thays e seu genro Rafael, que criaram o Treiz Beach Sports.

Se você gosta de esportes de areia, não pode deixar de conhecer o local. Muito bonito e profissional. Dia 8, quando abre as portas, terá “free day” para os esportistas.