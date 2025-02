Opinião Forti | Pensamentos Soltos ou Nem Tanto

As férias me deixaram um tanto preguiçoso. Um peixinho aqui, um churrasco ali, uma caminhada à beira-mar acolá… E, no meio disso, a gente organiza um pouco as ideias. Mas, estando longe, também precisamos desligar um pouco. Assim, o espaço de hoje será no formato de pensamentos avulsos.

A Importância de Publicizar as Ações

Até agora, um grande acerto que noto no governo de Canela é a forma como está divulgando suas ações. Seja em viagens do Executivo, sejam iniciativas dos secretários, as redes sociais estão sendo bem trabalhadas. É claro que ainda não vimos nenhuma medida que possa ser delicada aos olhos da comunidade (e isso inevitavelmente acontecerá). Vamos ver como a comunicação lidará com isso. Mas, até o momento, o governo tem se saído muito bem nesse aspecto.

Lentidão no DMEL

Por outro lado, acho que o Esporte já deveria estar com a equipe formada. Se o Marcelo será o diretor de esportes, que seja anunciado logo para que o trabalho no calendário de 2025 comece com o que há disponível. Uma das poucas heranças positivas do último ano do governo Constantino Orsolin foi um setor esportivo consolidado. Manter o que funciona é essencial para esta gestão.

77 Anos de Hospital

Eu, minha família, você que está lendo e tantas outras pessoas já recorreram ao Hospital de Caridade de Canela. Eu nasci ali. Quando escrevemos sobre ele e precisamos tecer críticas à sua gestão ou apontar algo que não está bem, fazemos isso sempre com dor no coração. O HCC já sofreu com pessoas que desviaram materiais destinados a suas benfeitorias. Muitas vezes, foi usado para fins políticos em vez de ser plenamente dedicado à saúde de quem realmente precisa. Mas ele segue firme, apesar de tudo, muito por conta da paixão de diversos profissionais que honram seus juramentos. Vida longa ao Hospital de Caridade de Canela e meu muito obrigado a todos que fazem ou fizeram parte (a parte boa e honesta) dessa história!

Invasão Hermana

Aqui em Santa Catarina, a retomada do turismo argentino é nítida. Uma horda castelhana invade as areias, restaurantes e supermercados. A economia do país vizinho melhorou? Um pouco. Mas a nossa piorou demais. Conversando com algumas pessoas aqui, ficou óbvio que, para eles, está mais barato passar férias no Brasil com o real desvalorizado do que permanecer em seu próprio país. Uma dura realidade que precisamos encarar!

Semana que vem, estarei de volta ao cotidiano! Valeu o breve descanso. Pé na areia e banho de mar sempre renovam a mente! Vamos por mais!