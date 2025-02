Gramado in Concert terá recital de professores e grupos de câmara nesta semana

Programação gratuita do festival internacional de música segue até dia 8 de fevereiro

Após o sucesso dos primeiros dias de abertura do XI Gramado in Concert, outras atrações prometem encantar o público ao longo da semana. Até dia 8 de fevereiro, o festival internacional de música segue com programação gratuita e aberta ao público.

Nesta segunda-feira, dia 3, uma das atividades será a Música na Rua com o Cuarteto Bucaré do Uruguai, às 17h, na Rua Coberta. Além disso, acontecem também a Música de Câmara com Quinteto Hora Zero do Peru, às 18h30, no Palco Araucária do Expogramado, e a Mostra de Grupos de Câmara, às 20h, no Palco Hortênsia do Expogramado.

Já na terça-feira, dia 4, destaques para Música na Rua com Trio Zahir de São Paulo, às 17h, na Rua Coberta; Música de Câmara com Cuarteto Bucaré do Uruguai, às 18h30, no Palco Araucária do Expogramado; e Recital Professores in Concert, às 20h, no Palco Hortênsia, do Expogramado.

“Acreditamos que contribuir para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade é fundamental para um futuro próspero. Por isso, apoiar um projeto que amplia o acesso à música, é uma maneira de fortalecer a cultura do nosso país e fomentar boas oportunidades entre a classe artística”, destaca Otacílio do Nascimento, gerente de Comunicação Institucional da Toyota do Brasil.

Todas as atrações do evento ocorrem na Rua Coberta de Gramado ou no Expogramado (no Palco Araucária ou no Palco Hortênsia). A Rua Coberta será palco de diversas apresentações de Grupos de Câmara, todos os dias às 17hs, ou às 11h nos finais de semana, conforme programação. Neste espaço, os grupos apresentarão um repertório mais informal, contendo obras populares e eruditas.

Já o Palco Araucária receberá os recitais de alunos e apresentações dos Grupos de Câmara todos os dias às 18h30. Este espaço foi criado para apresentações de repertórios mais formais que serão interpretados de maneira acústica, criando uma atmosfera intimista. Por sua vez, o Palco Hortênsia receberá os grandes concertos e o recital de professores, sempre a partir das 20h, com exceção do concerto de encerramento que iniciará às 19h.

No Expogramado, o evento recebe os visitantes com um lounge assinado por parceiros como Hard Rock Café e HASAM Group. Além disso, uma exposição com obras de arte de 13 artistas de Gramado, sob curadoria de Débora Irion, está recebendo o público no mesmo local. A exposição tem apoio da Secretaria da Cultura de Gramado e pode ser visitada até março.

Confira a programação dos próximos dias

Dia 03/02 (segunda-feira)

Música na Rua com Cuarteto Bucaré do Uruguai

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Música de Câmara com Quinteto Hora Zero do Peru

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Mostra de Grupos de Câmara

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Dia 04/02 (terça-feira)

Música na Rua com Trio Zahir de São Paulo

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Música de Câmara com Cuarteto Bucaré do Uruguai

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Recital Professores in Concert

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Dia 05/02 (quarta-feira)

Ação Social com Trio Zahir de São Paulo

Horário: 08h30

Local: Lar de Idosos Maria de Nazaré

Música na Rua com Grupo Quintisimo do Chile

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Recital de Alunos do Festival

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Concerto com Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Dia 06/02 (quinta-feira)

Música na Rua com Cuarteto Bucaré do Uruguai

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Recital de Alunos do Festival

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Concerto com Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Dia 07/02 (sexta-feira)

Música na Rua com Grupo Quintisimo do Chile

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Música de Câmara com Grupo NewChoro do Ceará

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Concerto com a Orquestra Sinfônica B e Coral do Festival

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Sobre o evento – O Gramado in Concert é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita. Em sua décima primeira edição, acontece entre os dias 01 a 08 de fevereiro de 2025.

A programação completa do festival pode ser conferida no site do evento. Dúvidas sobre o evento podem ser sanadas pelo e-mail gramadoinconcert2025@gmail.com.

Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Santander apresentam o XI Gramado in Concert. O evento conta com Apresentação Santander, Patrocínio Master Sulgás, Patrocínio Master GAV Resorts, Patrocínio CORSAN – Nossa natureza movimenta o Rio Grande, Copatrocínio Toyota através do Pro-cultura LIC RS, Hospedagem Oficial Laghetto, Apoio RBT Internet, HASAM Group e Hard Rock Café Gramado, Apoio Institucional Orquestra Sinfônica de Gramado, Agente cultural BIS Gestão Cultural, Promoção Prefeitura Municipal de Gramado, Financiamento Pró-Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Realização Gramadotur, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.

Fotos: Rafael Cavalli