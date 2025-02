Na contramão do pistache, Florybal lança barra de cumaru com macadâmia como aposta para 2025

Empresa gramadense está presente no mercado há mais de três décadas

Após dois anos de protagonismo do pistache, a marca brasileira de chocolate artesanal Florybal inova ao apresentar uma nova criação: a Barra de Chocolate de Cumaru com Macadâmia, um sabor sofisticado e inusitado que promete conquistar o paladar dos consumidores. A Florybal é uma marca sediada em Gramado/RS, presente no mercado há mais de três décadas, sendo uma das responsáveis por consolidar o nome da cidade Brasil afora pela excelência no setor dos chocolates.

O cumaru, árvore nativa do norte do Brasil e da região amazônica, é conhecido também como a “baunilha brasileira”, um ingrediente exótico, que possui notas intensas de caramelo, sendo a grande aposta da Florybal para 2025. O lançamento estará disponível nas lojas da marca a partir do dia 31 de janeiro.

“Nos últimos anos, o pistache foi o queridinho das prateleiras, marcando presença em lançamentos e conquistando corações ao redor do mundo. No entanto, acreditamos que o Cumaru tem um grande potencial, pois o seu sabor único traz notas de caramelo lembrando a baunilha, acreditamos que este será o ingrediente que vai marcar o ano de 2025”, afirma o Diretor de Marketing da Florybal, Tiago Cardoso.

Lançamento Florybal – Crédito Kevin Marinho

A nova barra une o exótico cumaru com a crocância da macadâmia, outro ingrediente sofisticado e de alto valor agregado, criando uma experiência única para os chocólatras mais exigentes. A combinação oferece um equilíbrio entre a suavidade do chocolate e a intensidade do cumaru, com a textura da macadâmia.

Para marcar o lançamento do produto, a Florybal traz para os seus pontos de venda a pergunta: “Cumaru é o novo Pistache de 2025?”. Em um ar divertido e provocativo, a marca espera gerar curiosidade nos consumidores. Apesar da inovação, a empresa também promete novidades de novas combinações com pistache, com novos lançamentos para a Páscoa.

Sobre a Florybal

Com mais de 34 anos de história, a Florybal é uma das principais marcas brasileiras no segmento de chocolates premium e artesanal, sediada em Gramado/RS. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação constante em seus sabores, a Florybal busca sempre surpreender seus consumidores gerando combinações e experiências únicas. A marca conta hoje com 19 lojas temáticas em Gramado e Canela e 35 unidades autorizadas espalhadas pelo Brasil.

A Florybal se consolidou como uma referência, sendo pioneira na elaboração de lojas temáticas no Brasil e na criação de um parque temático em operação desde 2011, premiado pelo Tripadvisor como: melhor parque do Rio Grande do Sul, terceiro melhor do Brasil e da América Latina e top 20 melhores parques do mundo.