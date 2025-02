Gramado | Primeira semana de jogos da Terceira Divisão de Futsal tem alto número de gols

Confira os resultados:

A primeira semana da Terceira Divisão de Futsal de Gramado foi marcada por jogos emocionantes e muita disputa. Com um total de 88 gols nas primeiras 16 partidas, a competição inicia demonstrando o bom nível técnico das equipes participantes.

As partidas são realizadas no Ginásio Perinão e a entrada é gratuita para a comunidade acompanhar os duelos. Para o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, a Terceira Divisão de Futsal é fundamental para o desenvolvimento do esporte em Gramado. “A competição proporciona oportunidades para novos talentos e fortalece o sentimento de comunidade. Esse é o maior torneio organizado pela nossa pasta e ele é feito especialmente para os moradores gramadenses”, destacou Lucas.

A Terceira Divisão de Futsal segue um formato bastante competitivo, com 45 equipes divididas em nove chaves. A fase classificatória é disputada em turno único, com as três melhores equipes de cada chave e mais as cinco melhores da 4ª colocação avançando para a próxima fase.

A Folha de Canela transmite, ao vivo, o campeonato, sempre nas noites de quinta-feira, pelo seu Canal do YouTube.

Amigos do Tio Edson

Resultados da primeira semana:

1ª rodada: terça-feira (28)

Unidos da Vila Moura 3 x 0 Boate Azul – Grupo A

América 66 4 x 1 Lawn – Grupo A

Herdeiros do Reino 1 x 5 Enxuta – Grupo B

Corinthians 8 x 4 CER Jardim – Grupo B

2ª rodada: quarta-feira (29)

Galáticos 2 x 5 Galo Cinza – Chave C

Ressaca Futsal 2 x 5 Fruteira Frutal – Chave C

Chimarrão 0 x 0 Ita Futsal – Chave D

Alma Celeste 1 x 0 Milan – Chave D

3ª rodada: quinta-feira (30)

Os Maragatos 3 x 2 Âncora – Chave H

Amigos do Tio Edson 4 x 1 PSG Gramado – Chave H

Santos V. M. 5 x 2 Meia Boca – Chave G

Roma Figaro’s 2 x 0 Limitados – Chave G

4ª rodada: Sexta-feira (31)

9 de Dezembro 3 x 1 Amigos do Pai Davi – Chave E

Templários 2 x 10 Galera do Pantera – Chave E

Unidos da Serra 2 x 5 Vira Copos – Chave F

Reis da Bola 1 x 4 De Melo – Chave F

Confira os próximos jogos da Terceira Divisão de Futsal de Gramado

5ª rodada: segunda-feira (3)

19h – Santa Líria x São José – Chave I

20h – Villarreal x Weiss Construções – Chave I

21h – Atlético Daqui x Lawn F. C. – Chave A

22h – Unidos da V. M. x América 66 – Chave A

6ª rodada: terça-feira (4)

19h – União Gramado x Milan – Chave D

20h – Chimarrão x Alma Celeste – Chave D

21h – AKAF x Galera do Pantera – Chave E

22h – 9 de dezembro x Templários – Chave E

Foto: @gpaivafotos