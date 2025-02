Rissul reinaugura unidade em Gramado com muitas razões para celebrar

Apresentação do novo conceito da loja acontece dia 06 de fevereiro de 2025

Os moradores de Gramado e região têm muito a celebrar com a reinauguração da loja Rissul, que terá seu novo conceito de loja apresentado ao público na quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025. Revitalizada e acolhedora, a unidade está localizada na Avenida Borges de Medeiros, 3994, no coração do centro de Gramado–RS.



O novo ambiente do Rissul foi projetado para oferecer uma experiência de compra ainda melhor aos clientes. A renovação faz parte de uma estratégia maior da rede Rissul para fortalecer seu posicionamento e estreitar os laços com o público, refletindo o conceito – “Prazer em fazer você feliz”. A abordagem já está presente em outras cinco unidades do Rissul, localizadas em Porto Alegre, Canoas, Estância Velha, Três Coroas e Sapiranga.



Rissul Gramado e suas novidades.



Os clientes da nova loja Rissul encontrarão uma série de novidades. No interior, o layout foi reconfigurado para ampliar os espaços, tornando a experiência de compras ainda mais agradável. Os setores foram reorganizados e sinalizados, com novos displays, iluminação otimizada nos corredores e gôndolas totalmente renovadas.



Entre os destaques, está a reformulação completa da adega, que agora conta com uma seleção ampliada de rótulos. Além disso, o setor de padaria passou a oferecer autoatendimento, permitindo que os clientes escolham com autonomia entre diversas opções, como bolos, pães, tortas, salgadinhos e doces, em quantidades personalizadas.



O hortifrúti também foi ampliado e agora oferece uma maior variedade de frutas da estação, verduras e legumes de fornecedores selecionados. Já o açougue se transformou em uma verdadeira vitrine de cortes de carne, atendendo desde os churrascos de fim de semana até as refeições do dia a dia. Para os clientes que possuem uma rotina agitada, a loja oferece uma opção prática no setor de grill, onde é possível escolher pratos quentes para levar para casa e compartilhar com a família. “Estamos entregando para Gramado uma loja mais aconchegante, que proporcionará uma experiência atrativa de compras para os clientes”, destaca Robert Marks, diretor de varejo da UnidaSul, holding responsável pela administração do Rissul.



Serviço



Reinauguração da loja: quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025

Endereço: Rissul Gramado – Avenida Borges de Medeiros, 3994, Centro de Gramado–RS. Horário de atendimento. Segunda a sábado: das 8h às 21h. Domingo: das 8h30 às 20h30min