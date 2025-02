Câmara de Canela; muito grito e pouca lã!

Canela teve sua primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores, na noite de ontem (03). Foi uma boa amostragem de como serão as sessões. Já deu para ver que o nível melhorou, bastante. Esperamos que se mantenha assim.

Esta primeira reunião não teve nenhum projeto de lei, logo, os nobres edis se dedicaram a falar sobre as bandeiras que irão defender ao longo dos mandatos e defenderam algumas indicações. Ou seja, como diz o ditado gaúcho, igual tosa de porco, muito grito e pouca lã.

Partido é Canela

O chavão de que “meu partido é Canela”, veio em quase todas as falas, tanto de quem é oposição, quanto de quem é situação, logo, a questão política, veremos mesmo em projetos mais polêmicos.

A fala do presidente da Câmara, Felipe Caputo, de que não defende Eduardo Leite, apesar de ser do mesmo partido, foi dita novamente. Não é a primeira vez que ele fala isso.

Ficou claro que a principal voz de oposição será Roberto Grulke. Ele se posicionou quando a pauta foi o Parque do Palácio, deixando claro que o processo, na sua opinião, como foi conduzido até aqui, foi politicagem.

Neste ponto, concordo com Danany, mas acredito que não existem virgens na zona do meretrício e, neste caso do Parque, todo mundo se fez de louco, tanto o governador, quanto o ex-prefeito Constantino, entraram em uma queda de braço e quem perdeu foi o canelense.

Fica claro que o Governo do Estado quer o Parque de volta. A pergunta é o que Canela vai fazer.

“Teimoso e só acontecia o que ele queria”.

Mais uma vez, Leandro Gralha disse que o ex-prefeito Constantino era “teimoso” e que “só fazia o que ele queria”, algo que fosse contrário às suas ideias não acontecia.

Esta é uma velha máxima do poder público, mas Constantino era bem acima da média na sua teimosia. Esperamos que a nova Administração não cometa este erro, de acreditar que só eles têm a solução para todos os problemas.

MDB será sim oposição

Deu para perceber que o MDB será, sim, oposição. Claro que neste início de mandato tudo são flores, ao longo do caminho que poderão surgir os espinhos.

Cobrança da comunidade

Os novos vereadores disseram que já haviam recebido diversas cobranças e demandas da comunidade. Era normal que isso acontecesse. Tanto os novos vereadores, quanto a nova Administração Municipal, se elegeram prometendo mudança e soluções.

Na cabeça da população, já se passaram três meses das eleições e um mês de mandato.

Para quem precisa dar respostas, mesmo trocando o pneu com carro andando, pode ser pouco tempo, e em alguns casos até é, mas para a comunidade, os eleitos precisam começar a entregar resultados.

A tendência é que esta cobrança aumente com o passar dos meses.

Corsan e a lega-lenga

A falta d’água segue sendo o grande problema do momento. Lucas Dias trouxe muitos dados sobre o contrato com a Corsan. Vale lembrar que o serviço de abastecimento de água é RESPONSABILIDADE da Prefeitura.

Ela CONTRATA a Corsan para prestar este serviço. Ela deve FISCALIZAR, COBRAR MELHORIAS e se for o caso, MULTAR a Corsan.

Ao fim e ao cabo, a responsabilidade é da Prefeitura, ela mantém o serviço por alguma razão.

Rodrigo Rodrigues

A fala que eu mais gostei da sessão foi a do estreante Rodrigo Rodrigues. Sensato, coerente e ponderado. Rodrigo disse que existem duas cidades de Canela, eu concordo.

Caro vereador, a pergunta que eu faço é: a quem interessa essa situação? Porque as coisas só acontecem, aqui nas terras tupiniquins, porque algo interessa a alguém. Se não interessa, não acontece.

Motocross

Vai sobrar mais uma vez para o esporte. Para resolver a questão do lixo verde, o antigo aterro do Banhado Grande passou a receber o que a Prefeitura está chamando de adubo verde, que é restos de podas e jardins.

Este local servia como sede para prática do motocross, onde existe a pista. Não há maiores detalhes, nem da Prefeitura, nem dos praticantes, mas existe um temor que a pista seja obstruída e não possa mais ser utilizado o local para a prática do esporte.

O assunto carece de um esclarecimento urgente da Prefeitura.

E o Esporte?

O Esporte, de maneira geral, também foi assunto dos vereadores. Muitos cobrando que algo seja feito.

Mais uma vez foi questionado se os R$ 9 milhões estão em caixa, então, se tem vereador que não sabe, eu explico: sim, estão, não só os R$ 9 milhões quanto os juros que o recurso gerou, que já devem estar na casa dos R$ 500 mil.

No momento em que eu escrevo essa coluna, às 10h40min da manhã de terça (04), ainda não havia portaria de nomeação do Diretor Municipal de Esportes, no Portal da Transparência da Prefeitura. Ao que tudo indica, será Marcelo Drehmer. O que me intriga é porque ele não começou a trabalhar ainda.

Muitas definições ainda estão por acontecer, depois de 34 dias, e surge a preocupação de atraso no calendário esportivo. Sabíamos que existiam as prioridades de outras áreas, mas deixar o esporte para terceiro, quarto plano é sacanagem.

Mas, fica o convite para Evandro Cardoso, Gilberto Tegner, Gilberto Cezar e Maria Gorete, para um ao vivo aqui em nossos estúdios. Seria importante para dirimir questões que ficariam longas em uma coluna.

Boa semana a todos!