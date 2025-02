Mesas Diretoras das Câmaras de Gramado e Canela fortalecem parceria para o desenvolvimento regional

Estreitar laços e trabalhar em conjunto para fortalecer a região de Gramado e Canela são metas da gestão 2025-2028 dos vereadores dos dois municípios. Com esse objetivo, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gramado participou, nesta segunda-feira (03), de um encontro com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canela.

Representando Gramado, estiveram presentes os vereadores Ike Koetz (presidente), Rafael Ronsoni (vice-presidente), Pedro Lazaretti (1º secretário) e Roberto Cavallin (2º secretário). Já a Câmara de Canela foi representada pelos vereadores Felipe Caputo (presidente), Graziela Hoffmann (vice-presidente), Lucas Dias (1º secretário) e Rodrigo Rodrigues (2º secretário).

O encontro teve como propósito discutir demandas e projetos em andamento nos respectivos Poderes Legislativos, além de promover uma troca de experiências sobre a transição entre gestões. Para Felipe Caputo, presidente da Câmara de Canela, a iniciativa fortalece a parceria entre as cidades: “Canela e Gramado são cidades interdependentes, verdadeiras irmãs que protagonizam o turismo na Serra Gaúcha. Precisamos estar unidos e fortalecidos para promover o bem-estar das comunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico, garantindo a expansão sustentável de nossos municípios.”

O presidente da Câmara de Gramado, Ike Koetz, reforçou a importância da união entre os legislativos: “Como diz o ditado: ‘a união faz a força’. Juntos, podemos ir mais longe e criar um ecossistema de inovação e turismo ainda mais forte entre nossas cidades. Gramado e Canela sempre caminharam lado a lado, sendo referências em hospitalidade, turismo, gastronomia e hotelaria. Precisamos estar alinhados, desenvolvendo políticas públicas que transformem nossas cidades e garantam um futuro promissor para as próximas gerações.”

Após a reunião entre as Mesas Diretoras, os vereadores gramadenses acompanharam a primeira sessão ordinária da Câmara de Canela, marcando o início dos trabalhos da 19ª Legislatura do município. Na ocasião, também se reuniram com o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, o vice-prefeito Tolão e membros da equipe de governo.

A atual Mesa Diretora da Câmara de Gramado reforça seu compromisso com o diálogo e a cooperação, destacando a intenção de visitar outras Câmaras da região. A proposta é unir forças e promover uma política justa, equilibrada e eficiente, sempre em benefício das comunidades.