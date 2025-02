Prefeitura de Gramado busca apoio da BM para fortalecer segurança no Joaquina Rita Bier

Secretários da Cultura e do Esporte, Jonas da Silva e Lucas Roldo, respectivamente, reuniram-se com o comandante da Brigada Militar, capitão Luiz Fernando Pereira Bastos!

A Administração Municipal de Gramado, representada pelo secretário da Cultura, Jonas da Silva e pelo secretário de Esportes, Lucas Roldo, recebeu o comandante da Brigada Militar de Gramado, capitão Luiz Fernando Pereira Bastos, para uma reunião nesta terça-feira (4), na sede da Secretaria da Cultura. Durante o encontro foi solicitado apoio da BM para fortalecer as rondas e o policiamento ostensivo no complexo do Lago Joaquina Rita Bier, com o intuito de evitar badernas e depredações no espaço.

Na ocasião, o comandante Bastos mostrou-se solícito ao pedido, afirmando que a BM marcará presença ainda mais constante no complexo do Lago Joaquina Rita Bier. “A segurança da comunidade é uma das bandeiras da gestão Nestor e Luia e vamos aumentar a sensação de segurança para todos no local, protegendo o patrimônio público”, destaca o secretário Jonas da Silva. “Teremos um monitoramento mais intenso, com rondas regulares da Brigada Militar”, complementa o capitão Bastos.

Legenda: Lucas Roldo, capitão Bastos e Jonas da Silva