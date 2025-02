Presidente Felipe Caputo recebe demandas da Associação Amor Sem Raça

Na tarde desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, reuniu-se com Viviane Pelissari, representante da Associação Amor Sem Raça, uma organização sem fins lucrativos dedicada à causa animal no município.



Durante o encontro, foram apresentadas demandas e desafios enfrentados pela associação, que atua no resgate, acolhimento e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.



O Presidente da Câmara ouviu atentamente as necessidades e se comprometeu a avaliar formas de apoio e encaminhamento das solicitações junto ao Legislativo e demais órgãos competentes.



A Câmara de Vereadores segue aberta ao diálogo com entidades e organizações que trabalham pelo bem-estar da comunidade, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de Canela.

Foto: Diego Santos