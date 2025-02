Procon de Canela recomenda pesquisa de preços dos materiais escolares

Com a proximidade da volta às aulas que acontecerão neste mês, o Procon de Canela reforça para as famílias a importância da pesquisa de preços. Um levantamento realizado pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, realizado em cinco estabelecimentos do município apurando o preço de cerca de 20 itens, entre cadernos, lápis de cor, tesoura, mochila e outros itens, mostra que um mesmo produto pode apresentar uma diferença significativa de preço.

Um pasta (de elástico), por exemplo, pode ser encontrada com o menor preço por R$ 3,40 e pelo maior preço R$14,49, numa variação que chega a mais de 270%. Outro produto com bastante variação é o caderno de 160 folhas, com custo entre R$19,90 a R$74,99. “Orientamos sempre os consumidores a pesquisarem no maior número de locais possíveis antes de realizar a compra dos materiais. A pesquisa dos preços realizada pelo Procon é para o consumidor ter uma noção se aquilo que ele está comprando está de acordo com a média do mercado. Cabe ao consumidor prestar atenção nos preços anunciados e que constam nas prateleiras e comparar com o que está sendo cobrado efetivamente dele no caixa”, destaca a coordenadora do Procon Municipal, Deisi Eliani Stange.

O Procon está localizado na Rua Dom Pedro II, 8, sala 1, com atendimento das 9 horas ao meio dia e das 13h30 até 16h30. Mais informações podem ser obtidas nos contatos: (54) 3282-5121 ou pelo (54) 9 9138-1905 (WhatsApp)

Volta às aulas

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, as aulas do Ensino Fundamental retornam no dia 17 de fevereiro e as da Educação Infantil nesta quarta-feira, dia 5. As secretarias das escolas retomaram o atendimento aos pais nesta segunda-feira, 3. Nos educandários estaduais as aulas serão retomadas no dia 10 de fevereiro.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela