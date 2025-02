Vereador Cabo Antônio visita Loteamento Correia e cobra melhorias para rua em situação precária

Na manhã desta terça-feira, 04, o vereador Cabo Antônio, acompanhado do Secretário de Obras, José Velhinho Pinto, realizou uma visita ao Loteamento Correia, mais precisamente na rua localizada ao lado da Borracharia do Pelado. O objetivo da ação foi verificar de perto as condições da via e cobrar providências para a melhoria do local. Durante a vistoria, ficou evidente o estado precário da rua, que apresenta dificuldades de tráfego e compromete a segurança dos moradores.

O vereador destacou a necessidade de uma intervenção urgente por parte do poder público, visando garantir mais qualidade de vida para a comunidade. “A situação desta via exige atenção imediata. Estamos aqui para fiscalizar e buscar soluções junto à Secretaria de Obras, garantindo que os moradores tenham condições adequadas de mobilidade e segurança”, afirmou Cabo Antônio.

A visita faz parte do compromisso do vereador em acompanhar de perto as demandas da população e trabalhar para que as melhorias necessárias sejam implementadas com agilidade.