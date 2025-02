3ª edição do Fundo Social do Sicoob MaxiCrédito está com inscrições abertas

Nas duas edições anteriores, mais de 800 projetos foram beneficiados na área de atuação da cooperativa, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito. A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos e atividades realizadas por entidades sociais em benefício coletivo que estão localizados na área de atuação da Cooperativa nas regiões Oeste, Vale do Itajaí e Litoral de Santa Catarina, e também no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

O período de inscrições vai de 3 de fevereiro a 14 de março e elas devem ser realizadas exclusivamente pelo site fundosocial.maxicredito.coop.br, onde também está disponível o regulamento completo.

“Estamos muito felizes em lançar a 3ª edição do Fundo Social. É um projeto que nos permite ajudar projetos/ações que fazem importantes trabalhos sociais. Nas duas edições anteriores, conseguimos beneficiar quase 800 projetos e impactar na vida de mais de 900 mil pessoas”, comenta o vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito, Francisco Souza Leite.

“O Fundo Social já é uma ferramenta consolidada no Sicoob MaxiCrédito e que faz parte das ações anuais da cooperativa. E contamos com o apoio das pessoas, para divulgar para cada vez mais entidades essa oportunidade de participar e inscrever seus projetos”, comenta o Superintendente de Relacionamento Institucional, Fernando Rebellato.

Eixos contemplados

Podem se inscrever no Fundo Social projetos realizados nos eixos da Cultura, Educação, Esporte, Saúde, Assistência Social, Empreendedorismo Social e Responsabilidade Ambiental.

Como participar

Entidades interessadas devem acessar o site fundosocial.maxicredito.coop.br, ler atentamente o edital e regulamento para identificar se atende os requisitos para participar do Fundo Social. Após isso, é só inscrever seu projeto no mesmo site. As inscrições estão abertas até o dia 14 de março.

Após o prazo de inscrições, os projetos serão analisados por um Comitê Avaliador e as iniciativas selecionadas poderão ser contempladas com valores de até R$ 15 mil.

Os projetos contemplados serão divulgados no dia 20 de junho, no site e redes sociais do Sicoob MaxiCrédito.