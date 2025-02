Fornos da Várzea reabrem neste final de semana com estrutura revitalizada

Funcionamento do espaço ocorre de sexta à segunda-feira, das 8h às 18h!

A Associação dos Fornos da Várzea Grande, a Administração Municipal de Gramado e a Emater convidam à comunidade e os turistas para prestigiarem a reabertura dos Fornos da Várzea Grande, que acontecerá neste final de semana. A estrutura do espaço foi ampliada e revitalizada, com o propósito de entregar produtos com ainda mais qualidade e aumentar a capacidade de produção.

Na terça-feira (4), o secretário de Agricultura, Eliezer de Lima, a extensionista da Emater, Janete Basso e a diretoria da associação reuniram as famílias de agricultores que utilizam a estrutura para organizar e projetar a retomada dos trabalhos. “Estamos muito felizes com este retorno e os visitantes podem ter certeza que encontrarão pães e cucas quentinhas, além de outros produtos fresquinhos diretamente do nosso interior, sempre com o padrão de excelência de Gramado”, destaca a extensionista Janete Basso. Localizados nas margens da RS-115, próximo ao pórtico de acesso à Gramado e com fácil estacionamento, os Fornos da Várzea funcionam sempre de sexta à segunda-feira, das 8h às 18h, contando com grande variedade de produtos coloniais.

O presidente da associação, Marialdo Pizetta, agradece a Prefeitura pelos investimentos que foram realizados no espaço, reforçando que a ampliação de três para quatro fornos atenderá as necessidades das famílias e dos clientes. “Estamos organizados e prontos para atender os gramadenses e os turistas que estão em nossa cidade. Além dos tradicionais produtos, teremos novidades neste espaço ao longo do ano”, adianta Marialdo. “Vamos prestigiar e fomentar a economia rural do nosso município, consumindo produtos feitos por mãos gramadenses”, finaliza o secretário de Agricultura, Eliezer de Lima.

SERVIÇO: Fornos da Várzea Grande

* Onde: nas margens da RS-115, próximo ao pórtico de acesso à Gramado, com fácil estacionamento;

* Funcionamento: de sexta à segunda-feira;

* Horário: das 8h às 18h.