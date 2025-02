Pão de Judá | Riquezas

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Você sabia que existem muitas riquezas e tesouros no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? É lamentável que tais riquezas disponíveis e de fácil acesso, não sejam desfrutadas por todos. Apenas uma pequena parcela da população é que desfruta essas maravilhosas riquezas.

Deus colocou em Jesus Cristo tudo o de que nós necessitamos. Não há neste mundo algo de que uma pessoa necessite e que Jesus Cristo não tenha para lhe dar. Há muito tempo, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo israelita do Egito, Moisés disse a Deus: “e se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu respondo?” E Deus disse a Moisés: “Eu Sou o que Sou. Diga que o Eu Sou quem te enviou”.

Deus, o “Eu Sou”, significa que Deus é o Deus do presente, do passado e da eternidade. Tudo de que você necessita, Deus tem para dar-lhe. Deus, o “Eu Sou”, revelou-Se ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo. NEssa pessoa, o ser humano pode receber a salvação do espírito e da alma, a cura física, a cura das feridas emocionais, o perdão, a justificação, os dons do Espírito Santo, os dons ministeriais, a paz, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, enfim, tudo de que necessitamos, para vencer neste mundo.

No Velho Testamento, em Oséias 4:6, está escrito que Deus diz: “o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento…”. Hoje, existem muitos homens cultos, cheios de conhecimento, mas que estão com suas vidas destruídas. Também há muitos que vivem uma vida fútil e vazia. O conhecimento que falta ao homem, como consta no versículo, não é o conhecimento secular e humanista, mas o conhecimento da única verdade, das leis espirituais contidas nas Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que sustenta todas as coisas no Universo.

Jesus disse: “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar” (João 8:32). Os seres humanos estão sucumbindo abafados e sufocados, porque vivem guiados por princípios humanistas. Nós sofremos de um mal chamado ignorância espiritual. Precisamos urgentemente procurar a verdade divina na Palavra de Deus e desvendar as riquezas celestiais.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração: Cingindo-se com a Verdade

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e sobre o meu trabalho, o qual Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra satanás e seu reino de trevas. Com determinação, abraço Aquele que é a Verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de satanás.

Peço que a verdade da Palavra de Deus assuma um lugar maior em minha vida. Oro para que meu coração possa deleitar-se em estudar e memorizar a verdade da Palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade, mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludibriado. Pelo Espírito Santo da Verdade, abre o meu entendimento para as Escrituras e conduz-me à compreensão e para a prática de Suas Palavras de Verdade.

Peço que o Espírito Santo me alerte antes de eu tentar enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de satanás. Obrigado, Senhor, pelos ministérios de Cristo, local de baluarte para Tua Verdade em minha vida, ajuda-me a integrar-me ao corpo de Cristo e ter plena comunhão com os irmãos em Cristo.

Compreendo Senhor Jesus Cristo que a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a Tua vontade requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado por concederes essa peça da armadura divina para a minha vida, eu Te agradeço.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1