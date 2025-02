Canela lança Calendário de Eventos 2025 com novidades e foco na inclusão

Retorno do Ofício de Trevas e Festival de Bonecos se somam à nova Semana dos Namorados

A Prefeitura de Canela divulgou, na manhã desta quinta-feira (06), o Calendário Oficial de Eventos 2025, durante uma coletiva de imprensa que reuniu empresários, representantes do trade turístico, autoridades e a imprensa local. O evento apresentou novidades para o turismo da cidade, reforçando o compromisso com a inclusão e o resgate de atrações tradicionais que marcaram a história de Canela.

Inclusão e acessibilidade como prioridade

Uma das grandes novidades do lançamento foi a presença de uma tradutora de Libras, garantindo que todas as falas fossem traduzidas para a linguagem de sinais. A iniciativa foi destacada pelo secretário Municipal de Turismo, Rafael Carniel, como um passo importante para tornar os eventos da cidade mais acessíveis e inclusivos.

Foco na identidade dos eventos e no turismo sustentável

O prefeito Gilberto Cezar enfatizou a importância de entregar uma cidade limpa e bem estruturada para os visitantes, mas ressaltou que o maior objetivo da gestão é resgatar a essência dos eventos canelenses, garantindo o encantamento dos turistas. Segundo ele, a Prefeitura pretende consolidar o calendário sem depender exclusivamente de grandes estruturas, priorizando a qualidade e a experiência dos visitantes.

Já Rafael Carniel reforçou que o grande atrativo de Canela está nas suas belezas naturais e no entretenimento já oferecido pelos parques e atrações turísticas. Ele destacou que os eventos municipais devem complementar essa oferta e não serem o principal apelo. “O turismo de família e o turismo de casal são os grandes trunfos da cidade. O evento deve ser um fator extra e bem estruturado para fortalecer essa experiência”, afirmou o secretário.

Novidades no calendário de 2025

Entre os destaques do ano, está o retorno do Ofício de Trevas, celebração tradicional da Páscoa em Canela, e a volta do Festival de Bonecos, que não acontecia desde a pandemia. Outra novidade será a Semana dos Namorados, criada para fortalecer o turismo de casais, um dos principais públicos da cidade.

Carniel também ressaltou que a Prefeitura trabalhará na captação de recursos para viabilizar os eventos, garantindo que eles sejam estruturados com qualidade e envolvam a comunidade local. “Não importa o tamanho do evento, ele precisa ser bem feito, incluir a população e gerar um verdadeiro senso de pertencimento”, destacou.

Planejamento antecipado e impacto no turismo

Com a divulgação do calendário, a Prefeitura busca estimular o planejamento antecipado de viagens para Canela, um fator essencial para o turismo moderno. “Temos dados que mostram que muitos turistas já programam suas viagens com até um ano de antecedência. A divulgação prévia do calendário facilita essa tomada de decisão e fortalece a economia local”, explicou Carniel.

O Sonho de Natal 2025/2026, maior evento da cidade, terá seu lançamento em maio, e os preparativos já estão em andamento para garantir uma edição memorável.

A Folha de Canela publicará, nos próximos dias, uma matéria detalhando o que cada evento de 2025 deve oferecer.

Confira os eventos oficiais de Canela para 2025:

Páscoa em Canela – 04 a 20 de abril

Semana dos Namorados – 06 a 14 de junho

Temporada de Inverno – 20 de junho a 03 de agosto

Feira do Livro – 20 a 28 de junho

Festa Colonial – 11 a 27 de julho

Semana Farroupilha – 13 a 20 de setembro

Festival de Teatro de Bonecos – 09 a 12 de outubro

Sonho de Natal – 23 de outubro a 18 de janeiro

Fique ligado para mais novidades sobre os eventos de Canela ao longo do ano!