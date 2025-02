Canela terá “Operação Poste Limpo” para descartar fios inativos no próximo dia 18

Primeira etapa será na Rua Felisberto Soares, no trecho entre a Estação Campos de Canella e a Catedral de Pedra

Em uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira, dia 5, na Secretaria Municipal de Trânsito e Departamento de Fiscalização de Canela, foi definido o início da ação “Poste Limpo”, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro. A primeira etapa será na Rua Felisberto Soares, no trecho entre a Estação Campos de Canella e a Catedral de Pedra. Além de representantes da pasta, participaram do encontro representantes da RGE e operadoras de internet da região.

Conforme o secretário de trânsito, Adriel Buss, esta ação tem como objetivo realizar uma limpeza nos fios inativos que permanecem nos postes e geram poluição visual. “A proposta é tornar a cidade mais bonita e atrativa para a a população e visitantes. Esta ação está sendo planejada desde janeiro o dia 15 de janeiro, após determinação do prefeito Gilberto Cezar, e deverá acontecer quinzenalmente, iniciando no Centro e se estendendo aos bairro. A Operação envolve outros pontos da Felisberto Soares e entorno da Praça da Matriz”, ressalta Buss.