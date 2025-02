Opinião Forti | Menos é Mais

Fui à prestigiada coletiva de imprensa da Secretaria de Turismo de Canela para conferir o calendário de eventos da nossa cidade para 2025. Gostei do que vi e do panorama real apresentado pelo secretário Rafael Carniel. No frigir dos ovos, Rafael foi claro ao afirmar que, em 2025, menos será mais: oito eventos organizados de forma enxuta, mas que prometem entregar ótimos resultados para turistas e moradores.

Destaco e saúdo o retorno do Festival Internacional de Teatro de Bonecos como uma grande iniciativa, mesmo que ocorra em apenas um final de semana. Que o festival retorne em um formato encantador para crianças e adultos, como sempre foi. Na Páscoa, o Ofício das Trevas fará parte da programação, o que representa um ganho significativo. Quero saber mais detalhes, mas a descontinuidade da Semana Santa na nossa cidade foi uma perda irreparável – eram espetáculos belíssimos. Por fim, notei uma comunidade cultural animada e aliviada por poder participar de eventos de forma ativa e real, dos quais sempre deveria fazer parte. Ganhamos todos. Agora, é torcer para que a secretaria consiga captar recursos em tempo hábil. O Natal será lançado em maio, como sempre deveria ser feito, permitindo que o turista se programe com antecedência – e é assim que precisamos organizar a rotina por aqui!

Calendário de Esporte

Foi lançado o calendário inicial do DMEL, que inclui diversas competições e novidades – como o Beach Tennis – que devem integrar a programação. Acredito que, nessa parte, também deveria haver uma comunicação mais eficiente com a imprensa: quais serão os locais de realização de todos os eventos? Como serão organizados? Como se inscrever? Quem será o diretor? Nós, que sempre falamos de esporte, insistimos nessa questão porque o leitor pergunta e tem interesse!

Sobre a Sessão da Câmara de Segunda-feira

Assistindo à sessão in loco, fica claro que Roberto Danany pretende ser o principal nome da oposição. Penso que é salutar para o governo ter uma oposição que fiscalize com responsabilidade. É bom que ela exista e que o vereador comece a se preocupar com os ritos importantes de seu cargo – mesmo que isso tenha demorado anos para acontecer.

Leandro Gralha continua bastante magoado com a cúpula do MDB, especialmente com o ex-prefeito Constantino Orsolin. A política, assim como o futebol, é dinâmica, e a janela partidária ainda está muito distante do nosso horizonte. Neste momento, vejo o vereador com um pé e meio fora do partido – mas isso não significa que ele não possa permanecer. O assessor de bancada do edil é o ex-vereador e candidato derrotado a prefeito, Marcelo Savi, outro nome forte do partido. Se considerarmos que Luciano Melo já declarou abertamente que também não permanecerá no MDB, temos três representantes importantes do partido que podem, futuramente, respirar novos ares.

O Calor e Seus Perigos

A esposa de um amigo sofreu um acidente doméstico, mas, com a graça de Deus, está a salvo. Ela tomava banho de piscina com os cabelos longos soltos quando estes foram sugados pela bomba do motor. Por sorte, havia pessoas por perto que conseguiram socorrê-la – não sem susto e com algumas lesões. É importante ter atenção e muito cuidado com os perigos que, por vezes, julgamos inofensivos. Devemos sempre estar alertas aos riscos das piscinas, além de rios, açudes e mares – e não apenas quanto às crianças.