Transporte Público com novos horários e rotas para atender a região do Carazal

Medida contempla passageiros do bairro Vale dos Pinheiros e da Linha Marcondes!

A Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Trânsito, informa que o transporte público coletivo está com novos horários e rotas para atender a região do Carazal, que contempla o bairro Vale dos Pinheiros e a Linha Marcondes. A medida foi adotada de forma emergencial, já que a empresa Buss, que atendia os passageiros desta região, participou do processo licitatório e passou a atender exclusivamente o transporte escolar, recebendo por quilômetro rodado. Com isso, a empresa Gramado Turismo, que opera dentro do território do município conforme a legislação, já está atuando em novos itinerários para atender a demanda de passageiros do Carazal, Vale dos Pinheiros e Linha Marcondes.

O secretário de Trânsito, Tiago Procópio, destaca que o Poder Executivo, junto com a empresa Gramado Turismo, segue trabalhando por melhorias na prestação do serviço e no processo licitatório de concessão do novo transporte coletivo urbano e rural do município. “Neste ano o transporte público de Gramado passará por uma grande transformação, oferecendo um serviço mais eficiente e moderno para nossa comunidade”, projeta o secretário Tiago Procópio, ressaltando que estão sendo realizados estudos para adequações de rotas, visando atender a localidade Campestre do Tigre.

ROTA 1

– Linha Marcondes: 6h15

– Vale dos Pinheiros: 6h20

– Mato Queimado: 7h30 (final da rota)

ROTA 2

– Mato Queimado: 11h50

– Vale dos Pinheiros: 12h30

– Linha Marcondes: 12h45

– Mato Queimado: 13h30 (final da rota)

ROTA 3

– Mato Queimado: 17h20

– Vale dos Pinheiros: 17h55

– Linha Marcondes: 18h10

– Centro: 18h30 (final da rota)