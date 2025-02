Parque Big Land promove campanha de arrecadação de leite

Moradores de cidades gaúchas que doarem um litro de leite pagam apenas R$ 49,90 para acessar o atrativo

O Big Land Parque Temático, de Canela, lançou mais uma edição da campanha Big Solidária. Até 31 de maio de 2025, os moradores de todas as cidades do Rio Grande do Sul que doarem um litro de leite na bilheteria pagam apenas R$ 49,90 para acessar o parque. É o quinto ano consecutivo da campanha, que arrecadou mais de 20 mil litros e beneficiou diversas entidades de Canela.

Conforme os irmãos Denis e Sandro Schaulet, que comandam o Big Land, a meta é ultrapassar os cinco mil litros de leite arrecadados em 2024. “Além de ajudar entidades assistenciais, o visitante pode desfrutar das atrações que o Big Land oferece pagando menos”, frisam.

Para participar, é necessário fazer a compra do ingresso diretamente na bilheteria do parque e apresentar o comprovante de endereço atualizado. A promoção não é cumulativa com outras campanhas e descontos. O valor promocional não é válido nos feriados de Carnaval (1, 2, 3 e 4 de março), Páscoa e Tiradentes (18, 19, 20 e 21 de abril) e Dia do Trabalhador (1, 2, 3 e 4 de maio).

SOBRE O BIG LAND

Com cinco anos de atividades, o Big Land é o primeiro parque de gigantismo do Brasil. O atrativo temático traz uma proposta nostálgica com brinquedos interativos gigantes. Após passar pela incrível máquina do encolhimento, os visitantes mergulham num universo repleto de clássicos da infância em tamanho aumentado. As réplicas gigantes de brinquedos e jogos antigos são diversão garantida para toda a família. É possível jogar videogame na réplica imensa de uma televisão de 1968 com os consoles e games clássicos que fizeram sucesso nos anos 1980. O parque faz um resgate das emoções da infância com um hiper fliperama, mega pega-peixes e diversos brinquedos gigantes.

O Big Land proporciona momentos de conexão entre pais e filhos, com a transmissão de conhecimento das gerações passadas para as mais novas em experiências compartilhadas. O parque fica localizado dentro da Estação Campos de Canella, na rua Ernesto Urbani, 7. O horário de funcionamento é das 13h às 19h. Mais informações pelo site www.big.land ou no Whatsapp (54) 2137.5050.