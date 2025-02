Prefeito Nestor Tissot segue com trabalho de articulação política em busca de recursos

Chefe do Poder Executivo de Gramado cumpriu agenda na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado, na última terça-feira (4)!

O prefeito Nestor Tissot cumpriu agenda oficial em Porto Alegre na terça-feira (4), visitando gabinetes de deputados na Assembleia Legislativa e participando de reuniões no Centro Administrativo do Governo do Estado. O chefe do Poder Executivo gramadense esteve nas Secretarias Estaduais de Turismo, de Desenvolvimento Econômico e da Reconstrução Gaúcha, buscando informações sobre demandas encaminhadas pelo município e também protocolando ofícios para captação de recursos. “Temos diversas pautas tramitando junto ao Estado, como a reforma do Expogramado, projetos de infraestrutura para o nosso interior, recapeamento de ruas e para recuperação de pontos do município danificados pelas chuvas”, revelou Tissot.

Já na Assembleia Legislativa, o prefeito Nestor Tissot fez um trabalho de corpo a corpo com parlamentares, solicitando recursos de emendas para as áreas da saúde e agricultura. Na ocasião, Tissot foi recebido nos gabinetes dos deputados Airton Lima (Podemos), Rodrigo Lorenzoni (PL), Joel Wilhelm (PP), Silvana Covatti (PP), Adolfo Brito (PP), Marcus Vinícius (PP), Frederico Antunes (PP), Guilherme Pasin (PP), Neri – O Carteiro (PSDB), Delegado Zucco (Republicanos), Sergio Peres (Republicanos), Elton Weber (PSB), Eliana Bayer (Republicanos) e da Delegada Nadine (PSDB). “Esse trabalho de articulação política com os parlamentares é fundamental para termos nossas demandas atendidas. Recebemos sinalizações positivas e volto para Gramado confiante de que vamos conquistar recursos importantes para investimentos em equipamentos de saúde, além de maquinário para darmos suporte aos nossos agricultores”, avalia o prefeito Nestor Tissot. “Pode contar com nosso Gabinete, vamos garantir ao menos R$ 100 mil para a saúde de Gramado”, adiantou o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL).