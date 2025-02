Prefeitura instala câmeras na Rota Panorâmica

A Rota Panorâmica segue interditada, no trecho próximo à antiga Barragem das Laranjeiras, para veículos acima de seis toneladas.

O local segue com risco de desabamento, mas, mesmo com os avisos, alguns condutores de veículos pesados seguem utilizando a via, como na foto que ilustra esta matéria, flagrada por um leitor da Folha.

Em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito, o responsável pela pasta, Adriel Buss, informou que foram instaladas câmeras de monitoramento em trechos próximos ao da interdição parcial e que condutores que desobedecerem a norma de seis toneladas, serão autuados com base nas imagens.