Prefeitura realiza ação educativa nos estabelecimentos centrais de Canela

A Prefeitura de Canela, através da Secretaria de Trânsito e do Departamento de Fiscalização, realiza uma ação educativa nesta quinta-feira, dia 6, orientando estabelecimentos nas áreas centrais do município em relação aos regramentos sobre publicidade e propaganda. Está sendo entregue uma cartilha, onde constam as regras da Lei Municipal 4.762, de 25 de abril de 2023, que apontam como proibidas ações como a panfletagem publicitária e a abordagem pessoal de pedestres ou veículos para fins publicitários, propagandísticos ou de venda direta ou indireta em vias, passeios e logradouros públicos de Canela.

A ação se concentra em estabelecimentos da Rua Felisberto Soares, da Praça da Matriz e da Avenida Osvaldo Aranha. Conforme o secretário de Trânsito, Adriel Buss, é importante ressaltar que é inteiramente proibida a panfletagem publicitária e qualquer tipo de propaganda volante em vias públicas municipais, assim como o depósito de panfletos em veículos automotores, exceto para fins institucionais devidamente autorizados pela Prefeitura.

A orientação aos lojistas e comércio em geral também informa sobre as penalidades: os proprietários dos imóveis em que estejam sendo realizadas as abordagens irregularmente estão sujeitos a multa de 100 VRM (Valor de Referência Municipal) no valor de R$ 18.274,00, por infração e recolhimento do material, multa de 200 VRM no valor de R$ 36.548,00 e na segunda infração no mesmo imóvel, com retirada imediata do material à custa do responsável.

Também pode ocorrer cassação do alvará do estabelecimento promotor da publicidade de que trata esta seção. “O intuito da ação é orientar e informar sobre a prática irregular antes de aplicar qualquer penalidade. A Fiscalização seguirá atuando para garantir o cumprimento das normas e evitar infrações e conta com a colaboração de todos para manter a ordem e o bem-estar da população”, conclui o secretário.