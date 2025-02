Vítima de tentativa de homicídio em Canela não resiste e morre no hospital

Crime ocorreu no dia 22 de janeiro e agora é tratado como homicídio

A tentativa de homicídio registrada em 22 de janeiro em Canela resultou na morte da vítima, que estava internada em estado grave. Com o óbito, o crime passou a ser investigado como homicídio em inquérito que tramita na Delegacia de Polícia de Canela.

Relembre o caso: a vítima, um homem de 34 anos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo no tórax, no loteamento Adão Mirote. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado oficialmente, mas a Folha apurou que ele era conhecido pelo apelido de Alemão e possuía antecedentes criminais, incluindo ameaça, tentativa de homicídio, posse de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. Ele cumpria pena no regime semiaberto desde o dia 10 de janeiro.

Três suspeitos de envolvimento no crime, jovens entre 18 e 19 anos, foram presos em flagrante logo após o ocorrido. Eles tentaram fugir em um Chevrolet Cruze branco, mas colidiram com outros veículos na Rua João Pessoa, sendo interceptados pela Brigada Militar. Com eles, foi apreendida uma pistola calibre .380 e 11 munições intactas. Os suspeitos também possuem passagens policiais por tráfico de drogas, furto de veículo, apreensão de objeto e lesão corporal.

O delegado regional de Gramado, Gustavo Barcellos, informou que as investigações seguem para apurar a motivação do crime, mas indicam que pode ter relação com o tráfico de drogas, já que tanto a vítima quanto os autores possuem histórico de envolvimento com esse tipo de delito. Nenhuma linha de investigação está descartada no momento.