Estreia hoje documentário produzido por alunos de Canela sobre mudanças climáticas

Curta-metragem ambiental produzido por alunos da Escola Carlos Wortmann estreia hoje no YouTube

Canela, RS – Nesta quinta-feira (20), às 20h, acontece a estreia do documentário curta-metragem “O desastre não é natural – Canela como microcosmo mundial da ebulição global”. O filme, que será exibido no canal do projeto no YouTube (@ODesastreNãoéNatural), foi realizado com recursos federais da Lei Paulo Gustavo e aborda questões ambientais a partir da perspectiva dos próprios estudantes.

O documentário foi escrito, gravado, produzido e editado por alunos do oitavo ano da Escola Estadual Carlos Wortmann, sob coordenação do professor Robison Santos. A proposta surgiu da necessidade de conscientização sobre a preservação ambiental, dentro de uma visão biocêntrica, que coloca a natureza no centro das preocupações.

Protagonismo estudantil e reflexão ambiental

Os alunos participaram ativamente em todas as etapas do projeto, realizando levantamentos biológicos em espaços públicos da cidade para entender os impactos ambientais locais. O curta conta com a participação de profissionais como pedagoga, ambientalista, diretora da escola e outros convidados que contribuem para a discussão sobre as mudanças climáticas.

Além de dados históricos sobre o clima de Canela, o documentário traça paralelos com o atual cenário de aquecimento global, trazendo reflexões sobre a necessidade urgente de ações sustentáveis.

A pré-estreia do filme ocorreu em setembro do ano passado na EEEF Carlos Wortmann, com sessão especial para alunos, incluindo os realizadores do projeto. Houve também uma exibição na Escola Estadual João Corrêa.

O projeto segue divulgando informações e bastidores do filme em sua rede social: Instagram.