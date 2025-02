Gramado e Canela recebem gravações de longa-metragem Zequinox

Filme independente gravado na Serra Gaúcha explora os limites entre realidade e ilusão, além de desafiar padrões estéticos

As filmagens do longa-metragem Zequinox estão em pleno andamento na Serra Gaúcha. O thriller psicológico acompanha Luciano, um homem lidando com questões de saúde mental e isolamento, que se apaixona por Natasha, mas só consegue vê-la quando toma Zequinox, um remédio experimental que promete transformar suas alucinações em imagens reais. Além de abordar os desafios psiquiátricos, o filme também levanta reflexões sobre representatividade e padrões estéticos raramente explorados no cinema.

Dirigido por Gustavo Melo (Gemelo), com roteiro e produção de Enrico Peccin, o filme traz influências de Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), tanto na narrativa quanto na estética. Além disso, presta homenagens ao cinema de Stanley Kubrick, recriando cenas icônicas de O Iluminado (1980), além de referências ao clássico videoclipe Heart-Shaped Box, do Nirvana.

Além de explorar temas como solidão e saúde mental, o filme também desafia padrões estéticos ao trazer um protagonista com sobrepeso, apelidado de ‘Pavarotti’ por sua semelhança física com o famoso tenor. O personagem, com atuação também de Enrico Peccin, vivencia uma história de amor com uma mulher deslumbrante, algo raramente representado no cinema.

A produção valoriza o talento local, contando com uma equipe formada inteiramente por profissionais de Gramado e Canela, exceto por dois atores vindos de Porto Alegre: Thai Ribeiro Amora (atriz principal que interpreta Natasha) e Pedro Barbosa (ator coadjuvante que dá vida ao Dr. Palmeira).

As filmagens iniciaram no dia 25 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, passando por locações como Hotel Luzzy, Estrada do Caracol, Estrada do Laje de Pedra, Belvedere, Oásis Santa Ângela, Darte Multiarte e V Habitat Criativo. Nos próximos dias, as gravações acontecerão em Gramado.

A pós-produção está prevista para o primeiro semestre de 2025, com lançamento do filme esperado para o fim do ano. Com uma história envolvente e um olhar estético cuidadoso, Zequinox promete ser um marco no cinema independente nacional.

O roteirista e produtor Enrico Peccin comenta sobre sua trajetória e o que diferencia esse projeto dos anteriores. “Esse é meu terceiro filme. O primeiro era um policial de ação, sério e violento. O segundo, uma comédia de humor sarcástico. Para esse projeto, escrevi uma história de amor com temas de solidão, psiquiatria e dificuldade em separar realidade e ilusão”, pontua.

Conheça a equipe:

Direção: Gustavo Melo (Gemelo)

Roteiro, Produção e Produtor Executivo: Enrico Peccin

Direção de Fotografia: Renan Sandi

Direção de Arte: Gustavo de Marchi

Assistente de Direção: Marina Schneider

Operador de Câmera: Fábio Fantauzzi

Maquinista e Eletricista: Victor Leal

Direção de Som: Luís Fernando Bergamo Land

Assistente de Arte: Vanessa Dinnebier

Produção de Elenco: Kauany Bohrer

Figurino: Karen Dinnebier

Maquiagem: Mari Dinnebier

Assistentes de Produção: Mari Dinnebier e Gustavo Prieto

Design Gráfico: Chicão Hanel