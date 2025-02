Gramado: Secretaria de Esporte e Lazer divulga calendário esportivo de 2025

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado divulga oficialmente o calendário esportivo de 2025. No decorrer do ano, diversas atividades de diferentes modalidades irão ocorrer, fomentando ainda mais a prática esportiva na cidade.

A Terceira Divisão de Futsal, primeira competição organizada pela pasta, já começou em janeiro e está em andamento com 45 equipes que brigam pelo título do torneio. As informações para inscrições dos campeonatos podem ser consultadas na Secretaria de Esporte e Lazer, que fica localizada junto ao Ginásio Perinão.

“Com grande entusiasmo, divulgamos o calendário esportivo de 2025, repleto de oportunidades para que nossos atletas demonstrem seus talentos e nossa cidade se consolide como um polo esportivo de excelência. O esporte é um dos pilares do desenvolvimento de nossa comunidade e vamos seguir trabalhando para desenvolver ainda mais as modalidades”, afirma o secretário Lucas Roldo.

Confira o calendário esportivo de 2025:

JANEIRO:

Campeonato de futsal – 3ª Divisão

FEVEREIRO:

Lançamento dos Jogos Escolares

Campeonato de Futebol de Campo Veterano

Torneio de exibição de Pickeball

MARÇO:

Super Copa Gramado de Futsal

Campeonato de Futsal – 2ª Divisão

Gramado Games

Campeonato de Futsal Veterano

Copa Gramado de Vôlei Masculina

ABRIL:

Campeonato de Bochas Feminino

1ª etapa do Circuito Municipal de Corrida

Torneio de Futevôlei

Copa Gramado de Vôlei Misto

Open Jiu Jitsu

Jogos Coloniais

MAIO:

Campeonato Municipal de Handebol

Campeonato de voleibol Infantil Masculino

Campeonato de Voleibol Infantil Feminino

Campeonato Municipal de Taekwondo

JUNHO:

Campeonato de Bolão Masculino

Campeonato de Canastra

Torneio de Vôlei de Areia

Torneio de Futsal – Mirim e Infantil

Copa Scur dos Campeões

Regional de futebol 7 – sub-10/11

JULHO:

Torneio de Beach Tennis

AGOSTO:

Campeonato de 66

2ª etapa do Circuito Municipal de Corrida

Campeonato de Voleibol Juvenil Feminino

Campeonato de Voleibol Juvenil Masculino

Campeonato de Bochas Masculino Trio

Campeonato de Futsal – 1ª Divisão

Campeonato Municipal de Futsal – Hotelaria e Gastronomia

SETEMBRO:

Campeonato de Futsal Sênior

Campeonato de Futebol de Campo – 1ª Divisão

Campeonato de Futebol de Campo – 2ª Divisão

Copa Gramado de Futebol de Campo sub-16

Torneio de Futsal – Fraldinha e Pré-Mirim

OUTUBRO:

Campeonato de Bolão Feminino

3ª etapa do Circuito Municipal de Corrida

Campeonato de Voleibol Masculino e Feminino

Campeonato de Futsal Máster

Copa Solidária de Jiu-Jitsu

Campeonato Regional de Câmbio

Campeonato Regional de Vôlei – Categoria de base

Fenatae

Feminino de Futsal

Apresentação Municipal de Ballet

Copa de Futebol de Campo sub-13 – Regional

NOVEMBRO/DEZEMBRO:

Torneio Municipal de Pickeball

Aberto de Patinação Artística

Semana da Capoeira