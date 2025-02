Para garantir a segurança dos motoristas, Prefeitura interdita Rota Panorâmica

Seguindo orientações técnicas e com base em monitoramento constante, a Prefeitura de Canela interditou totalmente a Rota Panorâmica, que liga o interior do município a Três Coroas, nesta segunda-feira, dia 10. A via estava liberada para a passagem de veículos leves. No entanto, após novas análises que identificaram a possibilidade de movimentações no terreno, foi determinado o bloqueio completo da estrada para prevenir acidentes e garantir a segurança dos motoristas.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, junto à equipe de governo, já realizou cadastros em programas de reconstrução e mantém agendas para captar recursos e viabilizar a recuperação da via, que demandará uma grande obra. O custo estimado é de aproximadamente R$ 6 milhões.

A estrutura da Rota Panorâmica encontra-se parcialmente comprometida em um de seus trechos, em decorrência de eventos climáticos ocorridos durante as chuvas do ano passado, apresentando desmoronamento de terra e danos na pavimentação asfáltica. “Laudos de geólogos mostram que a movimentação do solo continua, e os problemas estruturais estão se agravando. Portanto, não há mais segurança para o tráfego, nem mesmo de veículos leves. Trata-se de uma medida necessária para garantir a integridade da população”, explica Adriel Buss, secretário de Trânsito.

A Prefeitura ressalta que a Rota constitui um acesso alternativo, sem impacto no fluxo viário das vias tradicionais e turísticas de entrada e saída do município.